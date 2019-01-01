曼联确认拜利缺席4到5个月 预计圣诞节回归

这位后卫在接受手术后可能今年不会再为曼联踢球了。

曼联后卫埃里克·拜利在接受膝盖手术后，将在可预见的将来缺席比赛。

这位25岁的中后卫在上周对热刺的热身赛中膝盖受伤。最初的迹象并不好，现在拜利可能不会再参加2019年的比赛，在伤病困扰的2018-19赛季，他也与膝盖问题作斗争。

索尔斯克亚周二在奥斯陆1-0力克挪威克里斯蒂安松后证实了这一消息。

“埃里克动过手术，将会缺席四到五个月。”他说：“希望他能在圣诞节前后回来。”

“他们坚持自己的立场。他们防守非常好。”索尔斯克亚告诉曼联电视台：“当然，我们不能真的把他们拆开。他们防守得很好，他们的守门员，他们三个人，都做得很好。但这是我们可能会在联赛遇到的比赛之一…有时候是第91分钟，有时候是第1分钟。进球非常好……高质量的传球，出色的跑动，很高兴赢得比赛。”

索尔斯克亚的儿子诺亚在最后阶段替补出场，而主教练则在小儿子伊利亚的陪伴下参加了整个比赛。

当被问及这对他的家人来说是否是一个值得骄傲的夜晚时，曼联主帅补充道:“我想是的。诺亚在28000名观众面前首次亮相。挪威男孩很少这样做。伊利亚坐在我旁边，他很喜欢。就是这样。”