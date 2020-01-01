曼联目标引进狼队球星希门尼斯和内维斯

红魔渴望在一月的转会窗口中补强自己的阵容，并且已经将注意力转向了莫利纳的两位球星。

曼联已经对狼队的劳尔·希门尼斯和鲁本·内维斯的转会可能性进行了询问，他们的目标是在一月的转会窗口中加强他们的阵容。

够力足球已经了解到红魔已经开始就这两名球员的转会展开谈判，索尔斯克亚希望为这支本赛季到目前为止一直在为稳定性而挣扎的球队增加一些实力。

墨西哥国脚希门尼斯已经成为索尔斯克亚追逐的目标，在卢卡库和桑切斯夏季转会国米后，他将继续追逐一名前锋。

他们对马里奥·曼祖基奇和厄林·布鲁特·哈兰德都表现出了兴趣，但是他们已经在最近几天分别完成了对阿尔-杜海尔和多特蒙德的转会。

关于28岁的希门尼斯转会到老特拉福德的谈判还处于初级阶段，在周六足总杯第三轮0-0战平之后，索尔斯克亚和狼队的主教练都不没有排除转会的可能性。

“这是我第一次听到。奥莱没有提到任何关于它，”努诺告诉记者。“但是转会窗口是敞开的。当它开放时，任何事情都可能发生。但我们很高兴有劳尔。”

索尔斯克亚在评论时明显含糊其辞，他补充道:“他是与我们联系在一起的另一个好球员。他上场了，表现得很好，但我不能对这些情况发表评论。”

没有人能保证交易能够达成，但希门内斯的经纪人豪尔赫·门德斯(Jorge Mendes)与曼联高层保持着良好的关系，而狼队也准备好了，如果他们的要价能够得到满足，就会考虑出售。

希门尼斯的转会将表明索尔斯克亚愿意在他之前优先考虑的签约方式上做出让步，以便在这个冬天得到一个人。

自从索尔斯克亚被任命以来，俱乐部的转会委员会就表现出对年轻球员的偏爱，曼联渴望培养人才，同时也意识到经验不足的球员可能会提供更大的转卖价值。

22岁的内维斯代表了更符合这一政策的球员，曼联已经联系了他的经纪人，就可能的转会进行了试探。

自从他的同胞穆里尼奥还在老特拉福德执教时，红魔就和这位葡萄牙国脚联系在一起了，尽管人们认为如果有机会，他更愿意转会到尤文图斯。

索尔斯克亚希望在一月份引进一名中场球员，因为曼联在前半个赛季一直在为创造力而奋斗。

托特纳姆热刺的克里斯蒂安·埃里克森和莱斯特城的詹姆斯·麦迪森都是曼联长期目标，但内维斯在他的首选位置上可能会更保守一些。

内维斯在中场核心位置比10号位置更舒服，他可能被视为保罗·博格巴的长期替代者，而博格巴一直被认为将离开梦幻剧场。

索尔斯克亚仍然坚持在一月的转会窗口前不出售这名法国国脚。博格巴将接受脚踝手术，这使得他自9月以来只能参加了两场比赛。