曼联的面临难题：博格巴的未来与马奎尔的搭档

红魔在三项比赛中仍然有很多比赛要踢，但是索尔斯克亚在这一过程中有一些问题需要解决。

当曼联在周五面对穆里尼奥的热刺时，正好时隔一百天再比赛。

3月份那场闭门5-0大胜奥地利球队林茨的比赛似乎是很久以前的事了，索尔斯克亚的球队现在必须重新找回他们在冠状病毒导致足球瘫痪之前那种令人鼓舞的状态。

曼联还在两项杯赛中，仅落后第四的切尔西3分，还有9场英超比赛要打。

其他球队

尽管如此，在赛季的最后几周，他们仍有许多问题需要解决。

曼联如何保持他们的热度？

对曼联来说，3个月的停赛时间实在是太糟糕了。他们在所有比赛中保持了11场不败的纪录——这是自索尔斯克亚在2019年3月正式出任曼联主教练以来最长的不败记录。

布鲁诺·费尔南德斯在一月转会窗口的到来让曼联的一切都回到了正轨。现在的问题是，他们是否能回到停赛前的状态，因为他们不能像上个赛季那样结束。

在曼联18-19赛季的最后12场比赛中，他们输了8场，在这期间他们被淘汰出了足总杯和欧冠。

他们最后两场联赛的对手是已经降级的哈德斯菲尔德和卡迪夫城，但他们只能在这两场比赛中拿到一分。

这还不够好。

就像上个赛季一样，曼联仍然有很多需要努力的地方，也有潜力享受一个成功的赛季结束。前四名已经触手可及，他们将在足总杯四分之一决赛中面对诺维奇，而且几乎可以肯定他们将进入欧联杯的八强。

曼联有机会完成一个值得纪念的赛季，但他们必须做一些近些年一直在努力的事情：保持稳定。

博格巴能在中场发挥作用吗？

在曼联，保罗·博格巴会不会没有问题呢？

可能不会。

在接下来的几个月里，关于这位法国中场的问题可能会更多。

他还会继续坚持吗？他会离开吗？他能保持健康吗？

不过，有一个问题将会得到答案，那就是他是否能与布鲁诺·费尔南德斯同队踢球。

索尔斯克亚相信这两人将会成为一对搭档，挪威教练如何从战术的角度来安排这对搭档将会很有趣。

索尔斯克亚最喜欢的4-2-3-1阵型并不能真正适应两名球员的进攻能力，所以他可能需要转换成4-3-3或者菱形中场来适应他们。

博格巴在过去的比赛中已经证明了他能够适应不同教练的战术、战术体系和比赛模式，他的全面性肯定会在接下来的比赛中发挥作用。

很长一段时间以来，他的稳定性一直受到质疑，但从来没有人质疑过他的能力，如果这位27岁的球员能将两者结合起来，这将有助于曼联强势地结束这个赛季。

尽管如此，无论他有多优秀，他的长期未来仍然是一个问题，即使疫情后的财政状况意味着他可能会在赛季结束后留在老特拉福德。

谁是马奎尔最好的防守搭档？

索尔斯克亚在中场的选择难题是由于他在中场的所有球员都已经完全康复，同样的问题也存在于后防。

马奎尔自从夏天从莱斯特城转会到曼联后就已经成为了第一选择中后卫，但是索尔斯克亚还没有确定谁是他的理想搭档。

林德洛夫和马奎尔在所有的比赛中共出场32次，但这种情况和缺乏其他可行的选择可能导致了瑞典国脚如此频繁地出场。

埃里克·拜利的复出和阿克塞尔-图安泽贝的完全康复给了索尔斯克亚在赛季结束前的选择。尤其是拜利，他在停赛前的两次首发给人留下了深刻的印象，并且很有可能在接下来的几周得到上场时间。

与此同时，索尔斯克亚也将在即将到来的转会窗口中寻找一名中后卫，但是如果马奎尔能在本赛季结束前能找到出色的搭档，那么这个潜在的麻烦就会解决。

曼联需要在夏天买多少人？

说到买人，本赛季最后几周可能会确定曼联在转会窗口需要加强的地方。

一名边锋和一名中场球员仍然是首选，虽然执行副主席埃德·伍德沃德警告说转会窗口不会像往常一样，但俱乐部仍然希望在窗口打开时花钱。

现在英超联赛还剩9场比赛，欧联杯淘汰赛要在德国完成，索尔斯克亚有很多机会轮换他的球队，确定他需要的替补和更好的替代者。

同样的，这也给了一些球员在夏天离开之前留下深刻印象的机会。

杰西·林加德是一个本赛季在比赛时间和状态上都很挣扎的球员，他需要用接下来的几周来证明为什么他是索尔斯克亚重建的关键。否则，他可能会被认为是多余的。

索尔斯克亚是率领曼联的合适人选吗？

索尔斯克亚作为曼联主教练的任命已经被质疑过很多次了。

一些人认为挪威人在老特拉福德的能力不够，而另一些人则认为他不具备在顶级联赛中取得成功的战术智慧。

他在2019年冬天的一波11场连胜使他能够永久地获得这份工作，但是上个赛季的结束和本赛季开始时的混乱意味着怀疑者从未真正离开。

然而，在他的任期内，有一些因素表明俱乐部在索尔斯克亚的领导下正朝着正确的方向前进。

他改变了转会策略，签下了年轻的英国球员，而且他所签下的五名球员都很成功。

现在，他第一次有了一个完全合适的阵容可供选择，现在轮到索尔斯克亚发挥出最好的阵容了。在他执教期间，曼联董事会一直支持他，从来没有任何迹象表明他的职位受到威胁。

无论是足总杯还是欧联杯，欧冠资格和赛季结束后的冠军奖杯都是索尔斯克亚证明自己是长期竞争的最佳人选的绝佳方式。