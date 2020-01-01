曼联的赛季可能在一月转会窗口关闭前结束

随着一系列艰难的比赛的到来，索尔斯克亚这支不稳定的球队在这个月底前除了为了自尊以外将没有什么可以为之一战的了。

曼联的赛季可能在一月转会窗口关闭之前就结束了。

俱乐部的计划令人担忧的不明朗，而冬窗却已经开始了。

主教练索尔斯克亚在元旦输给阿森纳后承认“新增一两名球员会很不错”，但是曼联无论在买人还是卖人方面已经处于下风。

显然，最紧迫的问题是保罗·博格巴的未来，因为法国人的离开会对那些即将加盟的球员产生影响。

索尔斯克亚本周早些时候透露，这名中场球员很可能要进行手术，至少会让他缺席几个月。

鉴于他在过去几个赛季对球队的承诺并不令人信服，博格巴可能已经完成了他在曼联的最后一场比赛，俱乐部的许多人都希望他在夏天离开，甚至是立刻马上。

麦克托米内也因为韧带受伤而将缺席了很长一段时间，曼联在本赛季的最关键的时刻将缺少了两名最优秀的中场球员。

安德里亚斯·佩雷拉、弗雷德和内曼加·马蒂奇在周三晚上的酋长球场上被一群平庸的对手轻松击败，他们的表现让我们知道了一个事实：曼联急需中场增援。

莱斯特城的詹姆斯·麦迪逊和托特纳姆热刺的克里斯蒂安·埃里克森是这名10号位角色的两个选择，但他们似乎都不太可能在这个月来到老特拉福德，尽管后者的合同即将到期。

格德森·费尔南德斯的交易也许可以完成，但要求一个20岁的球员立即对比赛有所改变太过分了，即使是像本菲卡新星一样有天赋的人。

当然，曼联认为他们已经有了一个新的前锋。他们站在那里看着前转会目标马里奥·曼祖基奇离开尤文图斯前往卡塔尔，他们本来已经准备好迎接来自莱比锡的的欧文·哈兰德。

现在还不清楚为什么这位19岁的前锋选择加盟多特蒙德，莱奥拉否认了关于曼联拒绝接受买断条款的报道。

但哈兰德为什么去锡格诺伊杜那公园已经不再重要了。唯一重要的是他不在老特拉福德，那里急需他。

安东尼·马夏尔和马库斯·拉什福德在周三晚上的酋长球场上都表现不佳，他们需要的不仅仅是梅森·格林伍德的增援。

索尔斯克亚希望引进两名球员，许多球迷开始怀疑他甚至不会得到一名新球员。

在这样的不确定性和不满中，曼联面临着本赛季最重要的比赛。

他们在周六主场迎战狼队，这与人们的直觉相反，因为他们是在主场比赛，所以风险更大。如果努诺·桑托斯的球队开始反击，那么如果一支在面对表现出色的球队时，能够像本赛季曼联在对阵英超强队时那样大胜对手也就不足为奇了。

有人可能会说，对于一家迫切需要通过英超前四完赛从而重返冠军联赛的俱乐部来说，足总杯很难说是一个优先考虑的项目，但它保留了一种尚未完全消失的文化印记。

正如温格在过去几个赛季中所证明的那样，一场足总杯的胜利可以阻止俱乐部解雇一个需要维持生命的教练。输掉一场可能会让人精神振奋的杯赛对曼联的主教练没有帮助。

虽然足总杯可以给到教练一些时间，但联赛杯很少能做到这一点。然而，它可以让一支球队团结起来，这向球员们证明了这些方法确实能带来一些有形的回报。

2016年，何塞·穆里尼奥成功地将联赛杯的胜利和同样备受诟病的欧联杯的成功转化为动力，使他们在下个赛季的联赛中排名第二。对于他所有的缺点，失败的责任很大程度上在于埃德伍德沃德在接下来的夏天转会市场上的无能，而不是葡萄牙人的实用主义。

不过，周二联赛杯半决赛对阵曼城的比赛之所以如此重要，不是因为奖品，而是因为对手的身份。击败他们的邻居对曼联球迷来说是非常令人满意的，尤其是因为这可能会帮助把瓜迪奥拉送去另一次休假的路上。

更重要的是，人们对索尔斯克亚的战术天赋仍然存在合理的担忧，这意味着再一次战胜时代最好的教练将会阻止一些批评。

两场杯赛之后是轻松的联赛。曼联作客诺维奇城，对手是最容易降级的球队之一，甚至更容易被表现出基本能力的球队击败。

即使曼联到目前为止还没有任何新球员加入，这也不应该成为三分的障碍，并且离第四名就只有触手可得的距离。输掉比赛可能不会是索尔斯克亚的最后一场比赛，但可能是他的倒数第二场。

1月19日，曼联将前往安菲尔德挑战英超领头羊利物浦。即使索尔斯克亚的球队踢得最好，他们也会被欧洲足坛最危险的球队羞辱。完全可以想象，索尔斯克亚不太可能幸存下来。

值得赞扬的是，曼联本赛季一直是利物浦在联赛中最有效率的对手，但是去年在默西塞德郡的平局几乎没有希望重演。

在上周疯狂的转会窗口开启之前，很有可能在曼联就他们目前主教练需要的一名或两名中场球员进行严肃的谈判之前，还有很多艰难的时刻。连续三场失利可能会有效地结束俱乐部在三项不同赛中的竞争力。

伍德沃德试图说服媒体，不管发生什么，索尔斯克亚都是他的人，但是他从来没有坚持地支持任何一个前任教练。

如果索尔斯克亚不能在接下来的四场比赛中得到他想要的结果，我们将再次步入老特拉福德熟悉的局面。