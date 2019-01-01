曼联的失败让穆帅准备好将带领热刺发起复仇

葡萄牙人将在周三晚上带领他的热刺队前往老特拉福德，他比任何人都清楚如何利用红魔的弱点。

当穆里尼奥带队来到老特拉福德的时候，正值索尔斯克亚和曼联最脆弱的时候。

去年这个时候穆里尼奥在曼联只剩下了两周时间。当他被解雇后，索尔斯克亚在一天后接手。

两人之间没有任何敌意，穆里尼奥似乎对他与伍德沃德和曼联球迷的关系感到满意。然而，他可能是最善于利用弱点的教练，虽然这些弱点在一定程度上导致了他的垮台。

博格巴是穆里尼奥的困难的核心。法国人在穆里尼奥执教期间曾在治疗台上呆过一段时间，但他已经为曼联踢了120多场联赛。

在葡萄牙人的监督下，很明显，他的潜力和能力从未得到恰当的利用。归根到底，这是主教练的错——毕竟，博格巴在同一时期赢得了世界杯，而且是法国最好的球员之一。

对曼联来说，有熟悉但太短暂的辉煌时刻。尽管博格巴和穆里尼奥之间得到了大量的媒体报道和金钱支持，但这一举动最终还是没有得到证实。

索尔斯克亚就是这样。现在的老板可能会大谈博格巴，但他越来越觉得这只是一种保持和谐的方式，在他明年1月或夏天被卖掉之前，保持球队的和谐。

法国人目前因伤缺阵，除了在赛季初对阵切尔西时的出色助攻外，他几乎没有做过其他的事情。

就在穆里尼奥要求签下更多球员的同时，索尔斯克亚并没有得到一名中场球员，尽管很明显需要一名能够帮助球队或者在中场发挥领导作用的资深球员。这位新上任的热刺主帅经历了很多混乱中场的比赛，现在他可以把这些经验转化成他可以利用的东西。

穆里尼奥可以让阿里坐在曼联的中场和后防之间。他有埃瑞克·戴尔支持和策应，像穆萨·西索科，克里斯蒂安·埃里克森和哈里·温克斯这样的球员，他们可以提供的技术能力，体力和身体素质都是曼联无法匹敌的，即使他们的中场球员都很健康。

如果他们安排弗雷德、佩雷拉和马塔上场，那么他们似乎注定要被压垮了。穆里尼奥已经受够了球队的巨大差距。

索尔斯克亚在这个夏天很好地引进了马奎尔和万比萨卡，但是尽管他们有能力，而且出现了威廉姆斯，曼联的后防仍然是一个放弃进球的球队——缺乏专注力和韧性。

穆里尼奥非常清楚锋线上的哈里·凯恩的冷酷无情，以及孙兴慜的智慧和卢卡斯·莫拉的速度足以让曼联的后卫线陷入混乱。他们在与谢菲尔德联队和阿斯顿维拉的比赛中苦苦挣扎。热刺应该比之前的对手更危险。

穆里尼奥也将熟悉曼联糟糕的状态。本赛季有很多比赛他们都没能保持领先，也没有足够的精力和进取心从失利中恢复过来。

曼联著名的后来居上在已经成为了回忆，而且似乎也没有给到球员们任何灵感。不可避免的复苏在穆里尼奥的带领时非常易觉地离开了曼联。它曾在路易斯·范加尔(Louis van Gaal)的统治下苟延，但现在已完全消失。

这是穆里尼奥在新热刺的下一个优势。他可以是一个有魅力的人。在切尔西、曼联以及现在的热刺，他都是一个轻松、活泼、鼓舞人心的人物。他是热情和非极具支持性的，球员们对这种刺激做出了反应。球员们看起来很开心，精神焕发，渴望充分发挥自己的才能，享受新教练带来的自由。

日常的改变给了他们新的生活。另一方面，曼联在索尔斯克亚呆了一年。现在已经没有什么特别新的东西了，他们没有瞄准要害，而是理所当然地让三分跑掉了。

穆里尼奥非常熟悉红魔的局限性，在很多方面，他的新热刺已经做好了充分的准备。即使是穆里尼奥在面对强队时习惯性的保守主义，坐下来吸收压力，也能够抵消曼联的反攻力量。

丹尼尔·詹姆斯、安东尼·马夏尔和马库斯·拉什福德的速度是最危险的，当面对一支准备把谨慎抛到脑后的球队时——那不是穆里尼奥的比赛。

热刺主帅将带来一支充满活力和天赋的球队，而这支球队仍然需要大换血。

这只是一支名义上的曼联，不能防守，不能战斗，不能进攻。当穆里尼奥在老特拉福德的时候，这对他来说是一件非常困难的工作，但是他之前的失败现在给了他一个绝佳的复仇机会。