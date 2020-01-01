曼联球迷终于受够伍德沃德和格雷泽家族了吗？

上周末在老特拉福德的抗议是低级趣味的，但表明一些支持者显然已经对那些管理俱乐部的人失去了耐心。

曼联执行副主席艾德·伍德沃德将会关注本周六在老特拉福德战胜诺维奇城的比赛中球迷们对他和格雷泽家族的攻击。

孤立来看，自从对阵曼城和狼队的比赛之后，几乎没有什么改变。也许这就是问题所在。也许，自从伍德沃德在曼联的第一个赛季就解雇了大卫·莫耶斯以来，一切都没有改变，球迷们终于证明他们已经受够了。

2013年，莫耶斯接替传奇人物弗格森爵士执掌球队，他希望法布雷加斯、贝尔和贝恩斯三人中至少有一人，也有可能全部加入球队。相反，他得到了费莱尼。

最终的结果是莫耶斯在一份6年的合同的10个月后就被解雇了，而曼联在英超联赛中排名第七，失去了参加欧洲赛场的资格。

前埃弗顿主帅无疑是一场灾难，但他仍然可以声称他在转会市场上没有得到足够的支持。路易斯·范加尔和何塞·穆里尼奥没有这样的借口。他们都得到了足够的支持，至少最初是这样的。然而，两个人最终都被伍德沃德的懒散给搞砸了。

范加尔让俱乐部重返冠军联赛，但当伍德沃德暗示他可以为荷兰人签下皇家马德里队长塞尔吉奥·拉莫斯时，他最后却没有做到。

同样对于穆里尼奥来说，他希望在托特纳姆热刺的中卫托比·阿尔德维尔德的加入下，他的第二名的联赛成绩能够有所提高，但是最后却只是试图租借博阿滕。在每一次有所好转时，伍德沃德都没能保持住这种势头，在他最近一次失策后，他所做的仅仅是让俱乐部继续运作。

同样的事情似乎又在发生。索尔斯克亚虽然麻烦不断，但他的球队已经处于前四名的边缘。弗兰克·兰帕德相对年轻的切尔西队没能将他从追赶的队伍中拉住，这对他是有帮助的，但这名挪威人的功劳在于把一支没有真正中场的球队带到了第五位。

尽管他在战术和公共关系上存在局限性，但几乎各个党派和中立的观察者都意识到，一些明智的补强会使欧冠资格变得更有可能。即使不是这样，布鲁诺·费尔南德斯和其他优秀球员的到来也会使即将到来的夏季成为建队的不错的平台。

球迷们也知道，索尔斯克亚不会永远是主教练。他看上去和蔼可亲，但缺乏冷酷无情。他得到这份工作是因为他在球员时代的成就和对俱乐部的感情，而不是一份无懈可击的履历。

精疲力尽地处理中场球员的问题可能会让他丢掉工作，但这也会让他一直呆到赛季结束。很明显，他对俱乐部的问题没有什么整体的影响。与波切蒂诺接触的传闻清楚地表明，索尔斯克亚对自己未来的掌控是多么的薄弱。

在支持者看来，球队的拥有着们可能没有退路了——至少格雷泽家族不愿意走这条路。

马特•贾奇(Matt Judge)现在被认为要对转会事宜负责，除非是伍德沃德的授意，他今年什么都没做。

哈兰德原本预计本月加盟曼联，但最终加盟多特蒙德。错过了马里奥·曼祖基奇，也能理解桑乔似乎也不愿意放弃一个运转良好的多特蒙德来换取一个烂摊子。

太多失败的转会窗口让支持者无法对那些发号施令者的人们保持信心。范加尔任期内的闪电引援和博格巴的到来都是很久以前的事了。

错误就像朽木一样堆积得很快，而且在整个过程中只有两个常量：伍德沃德和格雷泽家族。虽然曼联支持将高管和老板们置于火堆上是不礼貌的，但这是多年失望的合理反应。

在场外，商业收入在伍德沃德的带领下一路飙升，企业赞助、门票销售和转播收入几乎每年都创下新高。但在球场上，总是勉强只有刚刚够数的球员来维持比赛。

但这还不足以与英格兰足球的两支新主力军相抗衡。

当曼城被接管后，他们立即成为曼联霸主地位的有力威胁。把他们看作一个强大的对手是意料之中的事——很少有球队能抵挡住这些巨大的资源。事实也证明了这一点。

伍德沃德的问题是，利物浦已经证明还有另一种方式。你需要动用数亿英镑的资金，是的，但是曼联有。利物浦已经证明，如果你把一笔可观的投资与一支由专业人士和专家组成的团队实施的长期战略结合起来，你可以成为世界上最优秀的球队。

这与伍德沃德的做法正好相反，他在前一分钟不加选择地豪掷，下一分钟又改为支持紧缩政策。现在让他担心的是，大多数球迷再也不会被愚弄了。

有趣的是，有报道称“游客”——那些一生中只能在老特拉福德享受一场比赛的国外球迷的数量减少了，因为“这一产品”不再符合曼联这个品牌。

当人们站在一个没有影响力的位置上看问题时，他们会说非常疲劳。脱欧疲劳、气候变化疲劳、危机疲劳——如果有这样的事情存在，那么谁又能指责曼联球迷把目光转向管理层，开始认为他们现在所拥有的只是一个无能疲劳的例子呢？