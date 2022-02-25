曼联球迷为小将伊兰加创作歌曲：节奏是个舞者，伊兰加是曼联救世主

伊兰加已经成为曼联著名青训学院最新的一位超新星毕业生，他在一线队已经产生了惊人的影响，给人留下了深刻的印象，他现在经常得到出场时间，并拥有了自己的歌曲。

这位19岁的瑞典小将在2021年5月首次为红魔一线队出场，但本赛季他迎来了重大突破。

他正在迅速成为一个曼联球迷崇拜的英雄，在国内和欧洲赛事中都取得了进球，曼联的支持者们给他创造了一首歌曲。

伊兰加的歌曲歌词是什么？

节奏是一个舞者，安东尼-伊兰加。

就算你敢，你也无法阻止他。

来自斯堪的纳维亚，

成为曼联的救世主，

进球如麻。

红魔的球迷们为伊兰加创作了一首歌曲，这首歌曲是以1992年德国组合Snap的热门歌曲《节奏是个舞者》为蓝本创作的。

伊兰加的歌曲有什么含义？

如前所述，曼联球迷借用了1992年的歌曲《节奏是个舞者》的曲调创作了伊兰加的歌曲，歌曲的开头就是一段熟悉的歌词。

然后，它提到了伊兰加的瑞典背景，并指出了他的潜力——将他称为"曼联的救世主"——同时提到了他作为一名攻击型球员的进球能力。

为什么伊兰加在曼联有了自己的歌曲？

伊兰加在上赛季英超对阵莱斯特城的比赛中完成一线队首秀，随后在2021年5月23日曼联2-1战胜狼队的比赛中打进一线队处子球。

本赛季初期，他不得不耐心等待出场机会，但自12月5日以来，他已经参加了13场比赛。

在这些比赛中，他打进3球，其中包括对利兹联和马德里竞技的连续破门。

他在曼联客场4-2战胜利兹联的比赛后告诉曼联官网："当我进球时，听到他们高唱我的歌，我感觉很好。这使得这个进球非常特别。”

"我为这样的时刻而活，我想经历更多，进更多的球，并继续前进。"

不过，不仅仅是看台上的球迷对他赞不绝口，经验丰富的队友们也对他所带来的影响和潜力感到印象深刻。

马蒂奇告诉俱乐部的官方网站："他非常努力，我必须说他是一个非常非常好的孩子——非常有礼貌，尊重他人，我认为他是我们俱乐部的未来。"

当谈到在老特拉福德打造一个属于自己的遗产时，伊兰加有足够的时间，他在去年12月刚刚签署了新合同，目前他的合同将一直持续到2026年。