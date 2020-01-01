曼联球员常遭战术犯规 索尔斯克亚呼吁裁判注意

挪威人认为他的球员本赛季已经成为了许多球队的侵犯目标，因为他们在球场上的惊人速度。

索尔斯克亚认为曼联球员本赛季经常受到战术犯规的影响，他在对阵曼城的联赛杯半决赛之前呼吁裁判，要更多地保护本方球员不被侵犯。

在2018-19赛季末德比战前的几天，索尔斯克亚暗示，曼城喜欢在比赛从后铲球，这是一种故意的战术，目的是让对手慢下来，瓜迪奥拉对此坚决否认。

曼联将于周二晚上在老特拉福德的半决赛第一回合中再次遭遇曼城。

索尔斯克亚认为曼城阻止曼联进攻的计划已经被整个英超联赛的球队复制了，像拉什福德、马夏尔和詹姆斯这样的球员在转换的速度上给对方造成了很多问题。

“这是一件大事，有时我看着裁判，我看着我们的比赛，即使他们只是小小的犯规，也有球队用这些小小的犯规来阻止我们，这说明我们在进攻时表现得很好。”挪威主教练在新闻发布会上说：“但是这次我没有提出（战术犯规的问题），是你提出的！”

索尔斯克亚认为去年夏天加盟球队詹姆斯由于他的速度而成为被侵犯的对象，但是裁判经常未能公正地惩罚那些阻止他前进的人。

上个月曼联在阿提哈德球场2-1战胜曼城的比赛中，威尔士人多次被犯规，而伯恩利也在12月28日的英超联赛中对他进行了粗暴的对待。

索尔斯克亚补充道：“有几次对詹姆斯的犯规，我最好不要说出来，但是裁判必须看看球员的速度，即使他们只是把球趟过他们，他们（对手）也会阻止他们。当然，（应该给的）是黄牌。”