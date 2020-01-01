曼联死心吧 法夫尔：桑乔已确定将继续留在多特蒙德

德甲劲旅掌舵者再次给曼联泼了盘冷水，他强调英格兰边锋今夏不会离队。

法夫尔期待桑乔继续留在多特蒙德发展，他重申曼联的目标不会在今夏离开。

桑乔一直都是曼联今夏的引援目标，不过目前转会窗口距离关闭只剩3周，红魔已基本确定无法完成这笔重量级交易。

上个月，多特蒙德体育总监迈克尔·佐尔克明确表示，在8月10日的最后期限过去之后，红魔已经没有任何机会在今夏签下这位英格兰国脚。

其他球队

据报道曼联仍然试图与球员和俱乐部达成协议，但是法夫尔已经明确表示桑乔是他即将到来的赛季计划中的关键组成部分。

“毫无疑问，我们需要他。每个人都很高兴他留下来，”法弗雷告诉瑞士新闻机构Keystone-SDA。“我们不需要过多地谈论他的能力，因为他的能力已经非常强大了。”

“他能进球，能为队友创造很多进球，经常能够让一切变得不同，但桑乔还需要在细节方面做出一些细节。这对一个20岁的年轻人来说很正常。”

本赛季多特蒙德的阵容中又多了一名令人兴奋的年轻英格兰天才球员，他就是在7月份从伯明翰转会来的裘德·贝灵汉姆。

贝林汉姆在这支德甲劲旅的表现相当不错，法夫尔对这名多能型中场寄予厚望，据报道他转会费达到了2500万欧元。

“当然，我很期待和像他这样的球员合作，在季前赛中，我对他有了更多的了解。我喜欢他控球和防守的方式。”

“贝林汉姆能够丰富我的战术选择，还有着惊人的表现，他能踢6号或8号位，传球很强，并且力求完美。”

“有了他，各种阵型都能够尝试，这一切都非常非常有趣。”

多特蒙德将在周一开始他们的2020-21赛季之旅，届时多特蒙德将前往杜伊斯堡参加德国杯的第一轮比赛。