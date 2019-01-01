曼联未来队长 马奎尔：还需提升场上沟通能力

这位前莱斯特城后卫已经被认为是老特拉福德未来的队长，但是他仍然处于了解他的新队友的过程中。

哈里·马奎尔正在努力在球场上使用自己的声音，但他并没有把注意力集中在成为曼联队长的前景上。

据报道，曼联上个月与莱斯特城达成了8000万英镑(9700万美元)的交易，使马奎尔成为有史以来最昂贵的中后卫。

这位英格兰国脚在老特拉福德开局稳定，尽管一些比赛的结果令人失望，但主教练索尔斯克亚已经开始谈论他作为未来队长的可能性。

然而，马奎尔也意识到，如果想要得到这个位置，他需要在某些方面有所提高。

“这是我仍然想要提高的东西，我在球场上的领导能力，尤其是我的表达能力。”他告诉曼联官网。

“我想对球员们提出更多的要求，要求一些标准，但我目前显然没有把精力放在这上面。”

“我完全专注于改进球队，让俱乐部回到应有的位置。”

马奎尔自从上个赛季加盟曼联以来一直被派上场，他和维克托·林德洛夫一起在曼联的英超联赛中踢满了每一分钟。

索尔斯克亚的球队在上周末的比赛中0 - 2负于西汉姆联，在这6场比赛中丢了6个球，但是马奎尔相信他会和他的新队友建立更好的了解。

他说：“我对他们了解的越多，和他们一起踢球的经验越多，我的比赛表现就会越好。他们占据的位置，他们接球的方式以及我接球的区域都是如此。”

“所以我会知道我的队友会在哪里，而不用去寻找他们。”

“这将会改善，我相信我们会通过整个赛季去做改善，和队友们一起踢球，和维克的关系也会得到改善。我们作为一个团队也会进步，我们必须进步。”

在周一与阿森纳的比赛之前，曼联在英超排名第11。