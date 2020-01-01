曼联期待罗霍回归 索肖阿根廷后卫敞开大门

红魔已经批准了这名29岁球员的租借，他将回到大学生队，但是他在曼联的合同到2021年为止。

索尔斯克亚说，罗霍在曼联还有未来，一旦他在大学生队的租借期结束，红魔就会准备好迎接他的回归。

红魔已经批准阿根廷国脚回到他的祖国。

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在老特拉福德，29岁的罗霍由于伤病和位置竞争的原因，一直在寻求上场时间。

如果在赛季末回来的时候，很多同样的面孔仍然会出现在梦幻剧场，斯莫林的未来还有待决定，但是曼联目前还没有批准永久离开的计划。

相反，索尔斯克亚希望能留下这名迄今为止已经为红魔出场122次的多面手，他的合同到2021年到期。

他这样评价罗霍:“马科斯是个可爱的孩子，他充满了激情，他是一个胜利者，但他在这里没有得到足够的比赛时间。”

“对他来说，上场比赛很重要。他希望回来后能成为一名更健康、更好的球员，希望他能在大学生队表现出色，帮助塞巴(贝隆)和他的俱乐部，并参加美洲杯。所以这是我们必须要做的。”

如果罗霍真的想留在曼彻斯特，索尔斯克亚将很高兴地为他在他的计划中找到一个位置，在伊提哈德球场与曼城的德比战中，他出现在了客队球迷中，这表明了俱乐部对南美人的重要性。

“他在客场对阵曼城的比赛中的客场球迷看台，他在利物浦的比赛中也在那里。”索尔斯克亚补充道。

“他是一个充满激情的人，他想要支持这支球队。”

在决定以租借的方式离开之前，罗霍本赛季只为曼联出场9次。

最近的一次是在11月，维克托·林德洛夫和哈里·马奎尔牢牢占据了中后卫的主力位置，而布兰登·威廉姆斯则成为卢克·肖在左后卫位置上的竞争对手。