曼联有麻烦 佩佩会发光 英超开始前5个战术教训

随着英格兰顶级联赛周五开启,够力足球将带你看看夏季转会窗口最有趣的转会影响。

在经历了一个精彩的休赛期之后,英超联赛将在本周末回归。

下面,够力足球讲述英格兰球队所有的交易所带来的最有趣战术问题。

1.恩东贝莱和洛塞尔索使热刺卷土重来

恩东贝莱可能会在今夏成为热刺的签约对象。热刺在整个2018-19赛季的主要弱点是中场,这偶尔让他们在紧张的比赛中感到吃力和没有方向,这很大程度导致他们吃下13场联赛失利。最后,波切蒂诺需要有一个中场球员来加快节奏。

恩东贝莱最引人注目的品质是他其在拥挤的中场穿针引线的能力。有盛气凌人的穆萨·登贝莱在一起,他的盘带可以创造空间,出人意料地突破了对手防线,把原本毫无威胁的局面扭转。

当戴尔、穆萨·西索科和温克斯在传球时(特别是在面对弱对手时)过于偏向边路时,恩东贝莱将强有力地把热刺速度更快的球员释放到空间,提高孙兴慜、阿里、卢卡斯·莫拉和凯恩的得分效率效率。

签下洛塞尔索,他是一个高级版的埃里克森,也会让俱乐部更有趣;通常情况下,阿里在凯恩前方的跑动会造成热刺中场和进攻之间的脱节,而洛塞尔索肯定会解决这个问题。

然而,热刺上赛季的问题也是在于罗斯和特里皮尔的状态下降。波切蒂诺的战术依赖于边后卫套边来拓宽进攻空间,并需要他们接住长对角线传球,但在2018-19赛季,热刺经常不得不依靠在中路打开防守缺口。

特里皮尔已经离开,这意味着奥利耶将不得不站出来,而罗斯看起来将被才华横溢但年轻的塞塞尼翁取代,热刺的边后卫的实力可能会有所下降。

2.对曼联来说,这是一个平静而令人担忧的夏天?

曼联签下了一名中后卫,买下了世界上最有前途的右后卫之一,增加了一名有天赋的年轻边锋,似乎还留住了博格巴,这促使瓜迪奥拉和费迪南德都预测曼联将在本赛季的联赛中夺冠。但从表面上看,索尔斯克亚的球队有麻烦了。

索尔斯克亚上任后的良好执教使曼联避免一个灾难性的赛季,但是他们在26场联赛中只拿下34分。

即使不考虑曼联在那段时间运气很好(根据他们的Opta预期进球(xG)来计算射门质量,他们赢得了8分),他们的状态主要依赖于埃雷拉和博格巴。前者已经离开了俱乐部,后者正想要离开。

埃雷拉把三条线粘合在一起并保持高节奏控球的能力在那段时期中至关重要,

曼联未能找到埃雷拉的替代者,而博格巴不开心的时候也不太可能踢得好,这导致曼联在4月和5月战术上的无能——他们在9场比赛中只得到8分——仍然是使用他们的默认配置。

万比萨卡、马奎尔和詹姆斯不会改变停滞不前、日渐老化的中场,也不会修复中场和进攻之间的裂痕,正是这种裂痕导致球队在赛季末进球减少。

3.佩佩给了阿森纳一把急需的利器

上赛季阿森纳球迷抱怨说在埃梅里的执教下,球队没有明显的战术计划。他的塞维利亚队希望通过从后场传球来吸引对手,然后突然换挡,创造出快速垂直传球的反攻局面,但阿森纳经常看起来在控球方面很吃力,佩佩的到来应该有助于改变这种局面。

佩佩在边路的技巧和锐利表现相当于伊沃比得到个重大提升,这意味着阿森纳终于可以用埃梅里三次获得欧罗巴联赛冠军时的那种锐利度了。

托雷拉和贡多齐一直在进步,随着时间的推移,他们应该是中场的答案,能够避开对手的压迫,展开这些快速的突破,而佩佩、奥巴梅扬和拉卡泽特组成的进攻三人组可以弥补拉姆塞的损失。

然而,除非阿森纳在接下来的几天里签下一到两名中后卫,否则埃梅里的战术连贯性可能仍然难以实现。非迫切性失误、糟糕的位置感,以及在压力下不稳定的传球精度,这些都意味着穆斯塔菲和帕帕斯塔索普洛斯将会破坏埃梅里球队的进攻能力。

4.西汉姆联能够成为前六名的挑战者吗?

上赛季是佩莱格里尼在西汉姆的完美过渡,从4-2-3-1阵型转变为4-3-3阵型,从开放式阵型转变为更强劲的反攻阵型,俱乐部享受着稳步上升的轨迹,包括发掘德克兰·里斯成为一名防守型中场,瑞安·弗雷德里克斯成为一名稳健的右后卫,伊萨·迪奥普和法比安·巴尔布埃纳在中卫上结成了牢固的搭档关系。

今年4月西汉姆联1比0战胜托特纳姆热刺,随后又战胜南安普顿和沃特福德,这表明,如果西汉姆能签下一名更聪明的中场组织者和一名进球如麻射手,他们将准备好挑战前六名。在帕布罗·弗兰纳尔斯和塞巴斯蒂安·哈勒的带领下,西汉姆联超出了人们的预期。

弗纳尔斯是一名出色的攻击型中场,他在比利亚雷亚尔的进球最为人所知。他在反击方面的技术能力应该意味着西汉姆联可以更少少依安德森的出球,更巧妙地穿过中场。

安德森和曼努埃尔·兰齐尼将从弗兰纳斯的视野中受益,结束铁锤帮对马克·诺布尔在边路长对角线传球的依赖,并确保他们的进攻更加多样化。

出售阿瑙托维奇让他们因祸得福,哈勒在上赛季25场德甲比赛中创造了24个进球,他是一个门前终结者,他也比奥地利人更加卖力。有了兰齐尼、安德森、弗纳尔斯和安德里·亚莫连科的支持,哈勒应该能轻松超过阿瑙托维奇在2018-19赛季的10个联赛进球。

5.看维拉的比赛将会很有趣

很难预测阿斯顿维拉这个赛季的表现。他们在这个夏天很明智地买入了12名新球员,但是同时整合12名新球员并不容易。

通过从曼城签下道格拉斯·路易斯后,维拉将其与与约翰·麦克金、杰克·格里利什组成了一个中场三人组合,这无疑是六强水平的中场组合,然而迪恩·史密斯的进攻战术对于这支升班马来说却显得稚嫩。

维拉上赛季在英冠积分榜上的后来追上是由控球优势和极具攻击力的阵容所决定的,在整个赛季中,B2B球员康纳·胡里汉被选为最佳防守中场。

史密斯已经承诺在英超更具进攻性,由于路易斯还没有得到劳工证,维拉在这个级别上似乎缺少必要的防守掩护。

泰隆·明斯和比约恩·伊格尔斯是一对很好的(虽然缺乏经验)中后卫搭档,但是霍里汉在防线前,马特·塔吉特和弗雷德里克·吉尔伯特是边后卫位置的前锋,维拉真的有足够的防守能力去踢控球战术吗?

无论是在联赛中突飞猛进,还是在积分榜上一败涂地,有一件事是可以肯定的:本赛季维拉的比赛将会非常有趣。