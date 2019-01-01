曼联有意蓝狐奇迹缔造者 三德子仍愿信任前队长

曼联已经讨论了任命斯蒂夫·沃尔什为足球总监的可能性。

斯蒂夫·沃尔什在莱斯特城签下里亚德·马赫雷斯、恩戈洛·坎特和杰米·瓦尔迪等球星时发挥了关键作用，去年他离开了埃弗顿足球总监的职位。

事实上，由于埃弗顿在罗纳德·科曼和山姆·阿勒代斯时期的引援备受质疑，沃尔什的声誉受到了批评。然而，花掉超过1.5亿英镑的转会费后，许多埃弗顿的内部人士坚持认为，并不是所有被收购的球员都是沃尔什的功劳，因为俱乐部高层内部的不同声音都在为自己的选择而战。

在他加盟埃弗顿之前，沃尔什在比赛中被认为是一个对球员有着敏锐眼光的人，他的观点仍然受到欢迎。

据了解，他在曼联得到了一些重要和有影响力的人物的支持，他们指出，他拥有丰富的知识和经验，可以应用到他们的招聘过程中。

正如《体育邮报》3月份首次披露的那样，曼联已经向前球员达伦·弗莱彻提供了一个职位，目前还没有具体说明，但预计将在球员和董事会之间建立广泛的联系，为各级别的招聘提供建议，并在训练场地周围实施更好的结构。

执行副主席艾德·伍德沃德非常欣赏35岁的弗莱彻，他相信弗莱彻有足够的智慧和与俱乐部的联系，能够帮助球队在幕后扭转目前的困境。

伍德沃德仍将与马特·贾奇和约翰·莫塔夫一起主持转会决定，同时听取技术总监米克·考特的意见，但弗莱彻的意见将受到重视。

尽管需要沃尔什这样更有经验的总监，伍德沃德仍然希望弗莱彻能够帮助曼联和索尔斯克亚重新树立俱乐部的形象和价值观。

曼联正在继续争取年轻球员，他们将听取索尔斯克亚和教练迈克·费兰的建议。