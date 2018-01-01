曼联旧将谈俱乐部新帅：我看齐祖最合适

前曼联球员萨哈认为，齐达内是曼联主教练的最佳人选。

前曼联球员路易斯-萨哈相信，齐达内是接替穆帅在老特拉福德位置的最佳人选。

曼联在上周二宣布与穆里尼奥解聘，目前正在寻找人选正式担任主教练一职。深受俱乐部喜爱的索尔斯克亚暂时被请来收拾烂摊子，并将执教到赛季结束。另一方面，有报道指出，曼联方面非常希望能够将热刺主帅波切蒂诺挖来并从下赛季起成为教练，而曾带领皇马夺得欧冠三冠王的齐达内也被传是曼联的目标。

在接受OmniSport的采访时，萨哈表达了自己对前法国国家队队友齐达内的支持。

“对我来说，在曼联主教练一事上，我站齐达内”萨哈说道。“他是一位顶级的球员，也是一位顶级的教练，简直无敌。在沟通方面他的进步也很大，当我听到他说的话时，我觉得真的很棒。”

“他因足球而存在，而且非常激情澎湃，不管从哪个方面说都是一位值得尊敬的人。他知道在进攻和防守中间该如何平衡。在皇马时，他有三个锋线大杀器，而他必须将他们和后防连接起来，这很不容易。”

“在我看来，他是曼联主教练的最佳人选。我认为他会得到来自球迷、工作人员和主席的支持，因为他值得。我们也会给他足够的时间。”

在周六，索尔斯克亚率领球队5-1大胜卡迪夫，这是自2013年弗格森爵士执教的最后一场决赛后，红魔首次在单场英超联赛中打入5球。目前，曼联在英超排名第6，距离获得欧冠资格还有8分的分差。