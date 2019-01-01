曼联旧将德佩对转会曼城切尔西持开放态度

这名荷兰边锋目前正在法甲里昂效力，但他对转会到巴黎圣日耳曼、拜仁慕尼黑、巴塞罗那或皇家马德里持开放意见。

孟菲斯·德佩为未来转会曼城或切尔西敞开了大门，这位前曼联边锋渴望在某个阶段离开里昂，加盟“欧洲最好的球队之一”。

这名荷兰国脚曾拥有一次登录英超的机会，那是在2015年以2500万英镑（3300万美元）的身价加盟了老特拉福德的球队

他挣扎着想在英超赛场站稳脚跟，但最终在2017年1月以1600万英镑（2100万美元）的身价转会去了里昂。

德佩在法国重新找回了自己的状态，贡献了无数令人印象深刻的进球和助攻，并开始再次出现在一线队的转会雷达上。

这位24岁的荷兰前锋决心在某个时候获得再一次引人注目的转会机会，他告诉记者:“里昂是一家大俱乐部，但不是欧洲最好的五家俱乐部之一。”

“我想去像皇家马德里、巴塞罗那、切尔西、曼城、巴黎圣日耳曼或者拜仁慕尼黑这样的俱乐部。”

“我想去一个适合我的城市，一个适合我的俱乐部，一个真正想踢足球的球队。”

德佩还提到了转会到伯纳乌的可能性：“我总是谈论皇家马德里，一支白色球衣闪着金色光芒的皇家俱乐部。”

“但我现在关注的是里昂，然后我们会看到我的下家会在哪里。”

德佩在为曼联效力的18个月里只出场过53次，只进了7个球。

随着德佩在法国联赛上的表现日见起色，重回老特拉福德的大门也一直在为这名球员打开。

上赛季他在各项比赛中打进22球，本赛季中他有6粒进球，12次助攻。

现在看来，红魔二进宫段似乎对这位被高度评价的边路球员没有什么吸引力，他的目标是在未来转会到欧洲大陆的其他地方。