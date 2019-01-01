曼联新秀詹姆斯：12岁的时候我差点放弃足球

这位边锋在为红魔效力的5场英超联赛中打入3球，给人留下了深刻的印象，尽管他小时候曾想要退出这项运动。

曼联边锋丹尼尔·詹姆斯因为“不喜欢踢足球”，小时候差点就离开了足球这项运动。

自从他在赛季末从斯旺西城加盟以来，这位21岁的球员在老特拉福德有一个很好的开始。

这位边锋在他的英超处子秀上就取得了进球，在他的球队4-0击败切尔西的赛季首场比赛中替补出场打进了最后一球。

从那以后，他在之后的四场比赛都首发出场，分别在对阵水晶宫和南安普顿的比赛中进球。

詹姆斯可能是威尔士和曼联的新星，但回到在赫尔城青年学院的日子里，他几乎完全放弃了。

“一开始，当我快12岁的时候，我几乎放弃了足球，”他告诉曼联内部。“我不喜欢踢球。”

“我告诉我的父母：‘我宁愿干些别的’。或者我错过了和朋友们一起出去的机会。我大部分晚上都在训练，错过了很多机会。我刚从学校回来，想和我的朋友们出去玩，但我不得不去训练。”

“我和赫尔城的教练们开了一个严肃的会议，他们说：“不，我们认为你们有能力，我们希望你们留在这里。幸运的是，从那时起，我就坚持了下来。”

14岁时，詹姆斯被召入威尔士青年队，从前锋位置调到了边路，这个决定改变了他的职业生涯。

“有时候我并不喜欢，但我认为作为一个人，我进步了很多，尤其是当我14岁第一次代表威尔士出战。”他说。

“第一场比赛是对阵比利时和瑞士，这也改变了我，因为我以前在赫尔城踢前锋，当我离开威尔士时，我踢边锋。”

“我想这就是我现在成为边锋的原因。”

回顾他为达到英格兰顶级联赛所做出的牺牲，詹姆斯认为现在要想让球员们在青训学校取得进步更加困难。

“很明显，我很喜欢我的足球——只是我错过了和朋友们在一起的机会，”他补充道。“但作为一名足球运动员，有时候你必须做出牺牲。我知道现在有很多。

“我每周训练三次，现在大多数男孩每天都在训练。这是你必须做出的牺牲。这很困难，尤其是对父母来说。”