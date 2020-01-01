曼联新的转会计划？疫情下球探的设置是如何演变的

红魔在过去曾因落后于对手而受到批评，但最近对科技的拥抱来得正是时候。

近年来，曼联一直被指责在青年和成年球员的招募方面落后于英超的竞争对手。

在一线队内部，多名大牌球员以巨额的代价被带到老特拉福德，但却辜负了人们的期望，部分原因是缺乏明确的战略。

前主教练穆里尼奥曾毫不掩饰地批评俱乐部购买球员的方式，称他宁愿与“5名非常密切的球探合作，也不愿与500多名球探合作”。

其他球队

他们的青训学院也被有招募问题，尽管曼联有培养青少年天才的纪录，但一些来自当地的年轻球员还是选择加入其他俱乐部。

然而，最近对球探技术的采用，让红魔得以迎头赶上——考虑到COVID-19所带来的当前形势，这是一个再好不过的时机。

当疫情对俱乐部工作人员的工作模式产生重大影响时，曼联明确表示，他们不会解雇任何员工，并鼓励某些无法在家工作的员工在当地社区志愿服务。

尽管在一个价值数十亿英镑的足球俱乐部里，幕后的许多角色都可以在家里扮演，但传统的草根球探方法，由于显而易见的原因，已经变得不可能了。

曼联思维的转变始于近年来俱乐部在欧洲、南美和亚洲的球探网络扩大了两倍。这并不一定是为了引进更多的人才，而是为了确保曼联拥有所有潜在的新星。

曼联执行副董事长埃德·伍德沃德在2019年表示：“近年来，我们扩大了招聘部门，我们相信，现在招聘部门的运作效率和成效都很高。球员的推荐和决定是由这个部门和一线队主教练和他的员工决定的，而不是由高级管理层决定的。”

球探队伍的扩张也使俱乐部采用了以前没有使用过的技术。这反过来又让该部门的绝大多数人在封锁期间继续工作。

够力足球了解到在过去的几年里球探部门发生了一些变化，因为俱乐部现在使用的技术不同了，他们现在看到了变化带来的好处。

曼联的球探们现在通过视频链接联系在一起，作为一个团队，当俱乐部试图引进最优秀的人才时，就会有来自世界各地联赛的交叉沟通和参考。在封锁期间，这个过程没有改变。

很明显，以前面对面的谈话现在都是在网上进行的，但是近年来同样的思维方式一直在延续，当转会窗口再次打开的时候，这对曼联来说是很重要的。

这家俱乐部还开始使用以前从未使用过的数据分析工具，试图与竞争对手曼城和利物浦保持平衡。

曼联的中东欧球探彼得·萨多夫斯基给出了一个关于他如何看待今夏转会窗口的暗示，暗示俱乐部将不得不依赖于他们多年来建立起来的数据库，因为现场比赛已经停止。

他在瑞士纳沙泰尔大学国际体育研究中心主办的一场在线讨论会上表示：“这意味着球探和招募等事情仍然非常重要，因为你必须拥有关于球员的数据库，你必须知道市场上发生了什么。你必须总是跟随最新的趋势，知道发生了什么。”

“转会市场不会消失，但价格可能会更低。市场上的钱可能会更少，但你必须建立和加强你的阵容，知道你能得到什么球员。像球探和招募这样的事情是很重要的，甚至在这个时候更重要。”

“来自中东欧国家的球员，比如波兰、捷克、斯洛伐克的球员，比来自西班牙、葡萄牙或法国的球员身价要低。因此，对于中东欧的俱乐部来说，这是一个卖走球员并从中获利的机会。”

伍德沃德已经发出警告，当转会窗口再次打开的时候，一切将不会“像往常一样”，但至少曼联在过去几年里改进了战术，他们不会落后于最接近的对手几个月。