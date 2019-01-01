曼联接近900万英镑签下尤文前锋曼朱基奇

老特拉福德俱乐部有信心在一月的转会市场上完成对克罗地亚前锋的追逐。

曼联已经接近在一月份签下尤文图斯前锋马里奥·曼祖基奇。

红魔相信900万英镑(1000万欧元/ 1100万美元)的转会费将会被尤文图斯接受，因为后者迫切希望出售这名克罗地亚老将。

预计曼祖基奇将签下一份为期18个月的合同，直到2021年夏季，年薪将达到440万英镑(合550万美元)。

自从本赛季首个周末4-0击败切尔西以来，红魔在每场比赛中的进球都没能超过一个。

他们目前在英超联赛中仅排在第12位，并且正在寻找一个短期的进攻选择来帮助他们提升排名。

曼祖基奇自2015年从马德里竞技转会到尤文以来，已经享受了4年的美好时光，连续4次获得意大利联赛冠军，在162场比赛中攻入44球。

然而，这名33岁的前锋现在在都灵略显多余，新教练萨里认为这名高达前锋不适合他的足球风格。

这位前拜仁慕尼黑球员在本赛季内都还没有上场过，并且被排除在了尤文的欧冠阵容之外。

尤文图斯花了整个夏天的后半段时间试图摆脱曼祖基奇，并在窗口期的后半段把他推荐给了曼联。

这位2018年世界杯亚军去年在俄罗斯世界杯的加时赛中攻入一球，将英格兰队淘汰出半决赛。

另外还有来自中国和美国的球队对他有兴趣，但是曼联有信心在一月转会窗口重新打开时完成交易。

曼祖基奇有望成为曼联的锋线领袖，减轻拉什福德的压力，后者在安东尼·马夏尔和保罗·博格巴受伤后一直在努力寻找进球机会。

饱受攻击的曼联主教练索尔斯克亚在老特拉福德得到了董事会的支持，只有持续的糟糕表现才能让他们动摇挪威人是带领球队前进的最佳人选的信念。

俱乐部高层将继续在市场上支持索尔斯克亚。曼祖基奇并不是球队长期战略的一部分，但是俱乐部意识到球队在进攻方面缺少选择和目标。

今年夏天，索尔斯克亚和CEO埃德·伍德沃德批准了卢卡库的出售，但没有签署直接的替代者。

曼联曾考虑过要自由转会费尔南多·略伦特，但他最终还是加盟了那不勒斯，而曼朱基奇则成为了头号目标，而一月份的合同也很有可能达成。