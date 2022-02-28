曼联挣扎于取得进球 C罗似乎已经被年龄赶上

上周六晚，在比赛进行到86分钟时，曼联在沃特福德的禁区内大举进攻，寻求最后的制胜球，但C罗却看起来像被抛弃了。

这不是第一次发生在这位37岁的球员身上，但他似乎已经厌倦了，他气急败坏地抬头看着天空，客队再次将球解围。

沮丧的反应有可能成为C罗在曼联表现的代名词，就像他著名的"Siuuu "庆祝动作一样。

最近几周，这些沮丧的反应肯定比庆祝的家画面更经常出现。C罗2022年至今各项赛事只打进1球。

长久以来，每个人都习惯于看到C罗像一个比实际年龄年轻十岁的人一样踢球。在对阵沃特福德的比赛中，看起来年龄终于赶上了他。

但这都是他的错吗？

这是他在12天内踢的第4场比赛，你可以看出。他的速度很慢，而且表现疲软，比赛进行得越久，他就越沮丧。

当他在60分钟左右的射门从伊兰加身上反弹回来时，他把手放在门柱上，难以置信地看着草地。

"这不是唯一的机会，在上半场，我们有五个巨大的机会，然后在下半场，我们又有三四个机会。今天我们有足够的机会赢得那场比赛，"曼联主帅朗尼克在赛后说道。

"有时我们很不走运，当我们击中门柱时，但我们也有几次与门将一对一的机会。这不是运气，而是在门前的敏锐度和效率问题。"

如果C罗最终被弃用，那么朗尼克能用谁来替代他，仍然是个问号。

朗尼克说他已经把桑乔、马奎尔、拉什福德和卢克-肖放到了这场英超联赛的替补席上，因为他们最近打了很多比赛，但这是C罗——球队中年龄最大的球员——在14天内首发的第五场比赛。

卡瓦尼目前的情况使事情变得更加困难。

乌拉圭人自己决定他什么时候可以上场，在过去的四场联赛中，他都没有入选名单。而当他不喜欢带领球队的时候，C罗就是负责带领球队的人。

C罗是本赛季英超越位次数最多的球员，因为他的速度已经不如以前了。但是，随着葡萄牙队长所承受的压力越来越大，这种急于求成的心态是可以理解的。

曼联对沃特福德的平局不是C罗的错，他有问题，但不能把责任完全归咎在他身上。

布鲁诺-费尔南德斯、伊兰加和博格巴都错过了机会；曼联有22次射门，但其中只有3次射正，朗尼克正确地将责任归咎于球员而不是教练组。

"作为教练和主教练，我们的工作是帮助球队创造足够的机会，"朗尼克说道。"如果我们在比赛中只有两到三次机会，我们可以问自己，我们能做些什么来创造更多的机会，但我们今天的明确机会的数量必须足以赢得这样的比赛。"

C罗会同意他的主帅的看法，当终场哨声响起时，他难以置信地举起双臂，向球员通道走去。主场0-0战平一支整个赛季只保持了两个净胜球并处于降级区的球队，这不是这位五次金球奖得主回到曼彻斯特的目的。

他以为他能让曼联回到冠军争夺战中，但球队却有一个艰难的任务，那就是争夺前四名。

在接下来的几周里，他们将与曼城、热刺和利物浦进行比赛，他们可能会发现自己想获得欧联资格都很困难，更不用说欧冠资格了。