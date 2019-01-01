曼联愿听取对卢卡库报价 薪水或成转会障碍

曼联准备在今年夏天听取其他俱乐部对卢卡库的报价，这位比利时中锋对转会持开放态度。

北京时间4月20日，据《每日电讯报》消息，曼联主帅索尔斯克亚将在今夏进行大刀阔斧的改革，在出售球员时愿意做出“无情”的决定，而比利时中锋卢卡库则有可能成为被出售的球员之一。

包括国际米兰、巴黎圣日耳曼和拜仁等在内的俱乐部都对卢卡库有浓厚的兴趣。

卢卡库的经纪人Federico Pastorello 在日前采访中曾表示，比利时人对于未来效力的球队持开放态度，他愿意了解不同国家的文化和足球。而卢卡库在去年10月份曾表达了前往意甲踢球的愿望。

前切尔西主帅孔蒂一直非常欣赏卢卡库，在他执教蓝军期间曾希望在2017年将卢卡库带到斯坦福桥，但最终卢卡库来到老特拉福德，而加盟切尔西的是皇马球员莫拉塔。

孔蒂目前和国米、尤文图斯的帅位密切联系在一起，他和卢卡库是同一位经纪人，如果他重返意甲担任主帅的话，很有可能会把卢卡库带到意甲联赛。

在索尔斯克亚接替穆里尼奥担任曼联主帅后，卢卡库在中锋位置的出场顺位落在了拉什福德之后，他的踢球风格也不太适应索尔斯克亚的新战术。

然而，卢卡库目前在曼联的周薪为25.5万英镑，若想成功转会，他的薪水或成为最大的障碍。