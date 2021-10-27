曼联惨败后博格巴无视索帅并叫停续约谈判？球员社媒辟谣：假新闻！

在曼联0-5惨败后，有传言说这位中场球员正在考虑自己的未来，但他现在已经站出来澄清这一消息

博格巴回击了关于他和曼联主帅索尔斯克亚不和，并停止了与俱乐部的新合同谈判的报道。

有消息称，在曼联0-5惨败利物浦的比赛后，博格巴正在考虑自己的未来，在这场比赛中，他替补登场没多久就染红被罚下。据悉，赛后博格巴没有理睬索尔斯克亚，并且叫停了自己与俱乐部的续约谈判，目前他的合同将在2022年6月到期，意味着他明年1月就可以与国外俱乐部自由谈判。

然而，博格巴在社交媒体上驳斥了这些报道，称它们是“假新闻”。他晒出了这篇报道的截图，并配文：“巨大的谎言登上了头条。”

每当曼联状态变差，博格巴经常都是被批评的对象，而且他经常转会传闻缠身。他的经纪人拉伊奥拉从来就不避讳在公开场合谈论球员转会的可能性，此前拉伊奥拉还表示都灵一直在博格巴心中。

在曼联惨败利物浦后，舆论对博格巴的批评愈发激烈，曼联名宿斯科尔斯就称这位法国中场缺乏尊重。

他说道：“你会想，如果索帅还在曼联执教，我们还会看到博格巴身穿曼联球衣吗？在过去几年里，他造成了混乱。每个人都知道他是一个多么有天赋的球员，每个人都信任他，每个教练都信任他，试图让他清醒，让他成为曾经的自己。”

“但在所有的这些骚乱中，他没有签合同，几乎要勒索俱乐部，然后他替补登场做了这样的事。这不是索帅的错，不要误会我，但这是曼联今天表现的一部分。”

“听着，他可能会再次上场，不是吗？但就算他不会再上场，我也不认为曼联会有任何损失。他有过很多机会，他一直说他缺乏稳定性，但他今天所做的是缺乏纪律，并且缺乏对教练和队友的尊重。”