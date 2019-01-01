曼联总监非他莫属 弃贾府赴红魔难度太大

曼联在欧冠四分之一决赛上铩羽而归，球队今夏重建势在必行，然而相比于引进出色的球员，找到一位合适的体育总监才是俱乐部的当务之急。现阿贾克斯CEO范德萨成为曼联最理想人选，然而让他回到曼联却不太现实。

北京时间4月18日，据《每日电讯报》消息，曼联属意阿贾克斯CEO范德萨重返老特拉福德，成为俱乐部历史上首位体育总监。

曼联在欧冠四分之一决赛中两回合0-4不敌巴塞罗那，被淘汰出局。索尔斯克亚赛后表示会在今夏加大引援力度，然而相比于引进诸如桑乔、埃里克森、或者万比萨卡等球员来说，曼联目前最重要的是结束混乱的管理体制，任命一位合格的体育总监。

曼联此前就与阿贾克斯CEO、红魔功勋门将范德萨密切联系在了一起。

红魔目前的困境并不是引进任何一名球员就能立即解决的，如果曼联无法消除管理上的顽疾，当球队战绩出现波动时，即使有再多出色的引援，也会让俱乐部显得更加混乱。曼联的重建需要一个长期而耐心的过程。

在弗格森爵士退休后，曼联此后六年间都一直处于低潮期，没有清晰的发展方向，这均是因为没有一位体育总监为俱乐部构建清晰的发展蓝图。

索尔斯克亚已经成为曼联正式主帅，但他的助手费兰仍未能将未来交付老特拉福德，因为他也在担心曼联管理结构的混乱。

曼联希望任命的体育总监必须要理解俱乐部的文化、传统，同时又有转会引援经验，此外还得有短期和长期的规划，能兼顾青训和一线队。而这样来看，没有比范德萨更合适的人选了。

范德萨效力曼联期间曾随队拿下英超、欧冠，目前正担任阿贾克斯的CEO，阿贾克斯如今已打入了欧冠的四强，取得了巨大的成功。曼联此刻若想邀请范德萨重返老特拉福德难度很大。

作为阿贾克斯CEO，范德萨麾下还有担任技术总监的奥维马斯。此外，范德萨还进入了欧洲俱乐部协会，而曼联副总裁伍德沃德并没有。范德萨若来曼联担任总监，他的职位会是某种意义上的”降级“，这看起来很难实现。