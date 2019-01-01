曼联怎么想不重要 B席尔瓦：我们赢就是了

随着曼城与利物浦的冠军争夺进入到关键一周，贝尔纳多·席尔瓦乐意忽略曼联会欢迎曼城夺冠的传言。

周三的老特拉福德之旅似乎是曼城面临的最大障碍，他们在周六紧张地以1比0战胜热刺之后，正在追逐另一个英超冠军。

关于曼联球迷是否真的更愿意讨厌的邻居曼城而不是死敌利物浦赢得冠军，人们已经做了很多讨论，但贝尔纳多·席尔瓦并不认为这会影响球员们的想法。

曼联正处于争夺前四的激烈竞争中，贝尔纳多·席尔瓦认为他们同样渴望积分。

这位葡萄牙中场说：“我们对周六的胜利感到非常高兴，现在我们要面对另一场艰难的比赛，对阵曼联，我认为这对夺冠至关重要。这对我们来说是场大比赛，对他们来说也是场重大比赛。他们需要积分进入前四，我们需要为冠军而战。所以我们预料到这是一场非常艰难的比赛，对手是英格兰最好的球队之一。他们有动力打败我们，我们很期待。我们知道我们需要胜利，压力也在，但这是一件好事。”

在曼城击败热刺的比赛中，贝尔纳多·席尔瓦发挥了重要的作用。第5分钟，他的传中打开了热刺的防线，阿圭罗头球摆渡，18岁的菲尔·福登头球破门，打进了决定性的一球。热刺有很多机会扳平比分，但曼城保住了三分。曼城最大的坏消息是凯文·德布劳内的又一次受伤，他在上半场一瘸一拐地离场。俱乐部正在等待评估结果。

贝尔纳多·席尔瓦说:“这是一场重大的胜利，对我们来说非常重要，尤其是在欧冠失利之后。我们想在主场和我们的球迷作出回应，我认为我们在艰难的条件下以最好的方式做到了。外面非常暖和，我们在不到72小时的时间内再次与一支非常顽强的球队进行了比赛。这是重要的三分。”

贝尔纳多·席尔瓦是获得PFA年度最佳球员提名的三名曼城球员之一，另外两名分别是斯特林和阿圭罗。

这位24岁的球员也在年度最佳年轻球员的候选名单上，他说：“我当然希望我们三个人中的一个能赢，这很好，但真正重要的是我们能赢得英超和足总杯。”