曼联已无吸引力 谢林汉姆坚信波切蒂诺必将长留白鹿巷

前热刺射手坦言，自己当年离开白鹿巷是因为球队缺乏激情，而现在波切蒂诺的球队完全不存在这个问题。

谢林汉姆当年正是从热刺转会加盟曼联的，随后他帮助红魔成就了99年三冠王的伟业。

如今热刺教头波切蒂诺也被盛传可能前往老特拉福德。去年在穆里尼奥下课后，索尔斯克亚成为了救火主帅。而除了波切蒂诺，齐达内和孔蒂也都成为了曼联帅位的热门备选。

不过谢林汉姆表示，如今波切蒂诺面临的局面与自己当时选择转会时大相径庭。阿根廷人没有任何理由离开白鹿巷，他在热刺还有很多目标可以实现。

这位前英格兰国脚告诉《每日邮报》：“1997年我离开热刺加盟曼联的一个重要原因是——激情。球队当时甘于平庸，而我不能接受，就是这么简单。”

“现在波切蒂诺与曼联联系在一起，但他没有理由离开。他现在就已经处在一家充满激情的俱乐部，一家必定可以获得成功的俱乐部。”

“热刺现在场上上下都很积极，他们是一支伟大的球队，他们还拥有哈利-凯恩，世界上最伟大的射手之一。这支球队既拥有凯恩，也拥有波切蒂诺。”

“所以这两个人为什么要离开呢？他们在联赛中表现很好，他们很快将搬进一座美妙的新球场，他们在波切蒂诺的指挥下不断进步，这和我当时离开的那支球队天差地别。”

“是的你可以说曼联是世界上最大的俱乐部之一，如果波切蒂诺只是对钱感兴趣，那么曼联可以引起他的注意，但我觉得这不是钱的问题。”

“他充满激情，他正在打造一支顶级球队，他敢于提拔年轻球员。他在挑选球员的问题上独具慧眼。”

“他已经证明了自己是一位多么强大的主帅，而随着新球场的竣工，他为什么要离开他亲手建立起来的一切呢？”

“他正在把阵容中的优秀球员团结在一起，使球队臻于一流。球员们都在按他的理念踢球，而球队正在变得愈加出色。”

“所以我相信他一定会留下的。”