曼联将给桑乔莫大压力 切尔西或是最佳选择

前红军后卫格伦-约翰逊警告桑乔，曼联对于他来说绝对不会是一个正确的选择。

虽然桑乔早就与多家英格兰豪门传出绯闻，但直到1月转会窗关闭，也没有任何交易最终得到确定。

约翰逊相信这位多特边锋会在夏天迎来新的挑战，但他希望桑乔能够慎重考虑以做出自己的选择。

前三狮后卫告诉talkSPORT：“几乎每家负担得起转会费的俱乐部都想签下他，所以他可以有机会去选择自己的下家。”

其他球队

“但我认为如果他与曼联签约，这将是个错误的选择。”

“如果他现在去一家像曼联这样的球队，当然那是一家很梦幻的俱乐部，也会让他的简历看起来很棒，但这种球队不是他应该去的地方，年轻人从到那里的第一天起就会感到莫大的压力。”

“像他这样年轻人，没必要追求去像曼联这样的俱乐部。”

“现在，拉什福德就正在为曼联拼尽全力，但他的身体因此受到了惩罚。使用年轻球员时，你必须要慎重，因为他们还在成长。”

“如果他去了切尔西或者利物浦，或者西班牙的某家俱乐部，因为他即插即用并且给人留下深刻印象，他们会帮助他逐渐融入球队，这将有助于他的发展。他不一定每周都可以得到首发机会，但他可以走上一条正确的道路。”

“相反如果他去了曼联，是的，他可以每周都首发，但球队现在十分挣扎，所以想要找到状态对他来说将是困难的。”

“（去利物浦）也未必是最佳选择，现在他们已经是最顶级的球队了，但他在两年后可能可以更好地融入他们，那时候他也才21岁。”

“如果去切尔西，兰帕德会好好照顾他，这也是伦敦吸引人的地方。”

“曼联正在下滑，而切尔西正在一众年轻球员的帮助下逐渐崛起，所以我觉得这会对于他来说是个完美的选择。”

“对于任何年轻球员来说，去一家走上下坡路的球队都不是什么好事，但把年轻球员放到一家欣欣向荣的球队，积极的，状态不断走高的，那对他们来说会更容易发挥。”

“如果他去了曼联，那么他加盟的第一天就会感到压力。”