曼联寻求年轻前锋 伊哈洛“儿魔梦”恐已告终

伊哈洛在老特拉福德的表现比预期的要好，但无论是否有疫情，他都不是曼联的长久之计。

今年2月曼联客场2-0战胜切尔西的比赛中，哈里·马奎尔头球破门，伊哈洛在场边像球迷一样庆祝。

索尔斯克亚在一月的最后一天从转会窗口签下了他，这位曼联的终身支持者——用他自己的话来说——“活在梦想中”。

这位30岁的球员在新冠肺炎爆发前的8场比赛中给人留下了深刻印象，3次首发并攻入4球。其中之一是在曼联在赛季暂停前的最后一场比赛中，他打进了世界波，也展示了他作为一个团队球员的能力，他有很强的防守能力和不知疲倦的工作效率。

其他球队

但随着租借合同在五月底到期，这很可能是伊哈洛最后一次穿上曼联的球衣。

他的母队上海申花认为伊哈洛是球队的关键，由于球队缺乏阵容深度，他们非常希望伊加洛能在中超赛季回归后复出。够力足球了解到，申花方面已经向这位前锋提供了一份为期三年半的新合同，每周40万英镑，希望能长期留住他。

据了解，申花并不反对将伊哈洛永久出售给曼联，但在转会窗口重新开启之前，曼联正在寻求其他选择，因为他们认为新冠肺炎疫情过后的窗口会变得更加复杂。

索尔斯克亚在老特拉福德重新组建了自己的球队，虽然伊哈洛是一个合适的人选，但他不符合长期的引援标准。挪威人想要拥有“x因素”的球员，理想的签约年龄应该是23岁。伊哈洛不符合这两个条件。

23岁的里昂前锋穆萨·登贝莱和24岁的莱比锡前锋蒂莫·维尔纳都在曼联的关注范围内，不过热刺要求的巨额转会费已经使对热刺前锋哈里·凯恩的转会被搁置了。由于疫情带来的经济环境，任何上亿的转会都被排除在外。

据德国天空电视台报道，维尔纳的合同中有一个6000万欧元的买断条款，将于6月15日到期。他被认为对利物浦很感兴趣，而切尔西和拜仁慕尼黑也对他很感兴趣。

同时，登贝莱也引起了切尔西的兴趣，当转会窗口重新打开时，他可能会离开。里昂主席奥拉斯本月早些时候承认，他的一些球员希望在下赛季踢欧战。里昂在本赛季在法甲联赛中仅排名第七。

和其他俱乐部一样，曼联在病毒爆发后被迫改变了他们的计划，但是他们不需要从索尔斯克亚在过去18个月里一直在做的引援计划上大改主意。永久转会伊哈洛不符合曼联主帅想要的结构。

由于申花不希望伊哈洛延长租借期以完成本赛季，随着索尔斯克亚继续寻找前锋，他儿时的梦想似乎要结束了。