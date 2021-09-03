曼联官方：C罗新赛季将身披7号球衣 卡瓦尼改穿21号

这位前尤文图斯和皇家马德里球星已经收到了他最喜欢的号码，卡瓦尼让出了自己的7号，改穿21号

曼联官方消息，C罗将在2021-22赛季的英超联赛中穿上他最喜欢的7号球衣。

C罗从尤文图斯转会回到曼联是今夏转会市场上最轰动的新闻之一。

现在俱乐部已经公布了C罗新赛季的号码，这位葡萄牙巨星将拿到自己曾经穿过的曼联传奇7号，而7号的原主人卡瓦尼则改穿21号。

曼联在官方声明中写道：“曼联可以确认C罗将穿上标志性的7号球衣。这位葡萄牙巨星在他第一次效力曼联的时候就穿着这个传奇号码，我们现在可以确定罗纳尔多将再次穿上这个号码。”

“在2003年至2009年，C罗效力曼联的头六年里，他出场292次，打进118球，赢得9座冠军，其中包括3座英超冠军和1座欧冠冠军。”

“我们都知道，7号球衣在曼联历史上有特殊的历史。乔治-贝斯特、布莱恩-罗布森、埃里克-坎通纳和大卫-贝克汉姆等俱乐部传奇都曾穿过这个号码。而现在，7号又回到了贝克汉姆的接班人——C罗身上。”

“C罗从卡瓦尼那里继承了这个号码，在上赛季和上轮对阵狼队的比赛中，卡瓦尼都身披7号球衣。这意味着，卡瓦尼接下来将改穿21号，这与他在国家队所穿的号码一致。”

现在C罗的号码已经确定，人们的注意力将转向他何时为曼联完成首秀。

虽然本赛季到目前为止，C罗只在尤文的意甲揭幕战中替补出场过，但本周他代表葡萄牙参加了世预赛，并攻入两球，表明这位36岁的球员的竞技状况是毋庸置疑的。

此外，C罗已经提前离开了国家队，因为他将停赛错过葡萄牙的下一场世预赛，这更让人们期待他能尽快为曼联登场。

俱乐部补充道：“曼联在国际比赛日结束后的第一场比赛将在9月11日周六主场迎战纽卡斯尔，届时C罗将重返老特拉福德。我们都很高兴看到我们的7号回归，并在梦剧场再次驰骋。”