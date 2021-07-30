曼联官方：拉什福德将接受肩部手术 可能10月份复出

这名前锋将接受手术，以解决在欧洲杯期间一直困扰着他的问题

曼联前锋马库斯-拉什福德确认将接受肩部手术，他将因此错过新赛季开局阶段的比赛。

这位英格兰国脚在过去的两年里一直带着各种各样的小伤踢球，自从去年11月以来，他一直在与肩膀肌肉拉伤作斗争。

经过拉什福德、索尔斯克亚和俱乐部工作人员的讨论，曼联认为最好的治疗方案是进行手术。

曼联在周五的一份声明中证实了这一决定。

声明中写道：“经过拉什福德、主教练、俱乐部医务人员和专家的协商，拉什福德将立即接受手术来解决他的肩伤。他现在将专注于康复，以便尽快回来。”

拉什福德本应在周一回球队报到参加季前训练，在参加了今夏的欧洲杯之后，他休息了三周时间。

现在他将接受手术，而且必须等到完全康复，才能重新为索尔斯克亚队效力。

拉什福德可能会缺席数周，他或许要等到10月份才能回归。

拉什福德是曼联的关键球员之一，所以赛季头几周没有他对索尔斯克亚来说是一个打击。然而，桑乔的加盟增强了曼联的攻击力。

这名前多特蒙德球员有能力踢左路，而且绝对你有能力代替拉什福德，同时安东尼-马夏尔和丹尼尔-詹姆斯也可以踢左边锋。

在上个赛季接近尾声的时候，保罗-博格巴也曾踢过左路，所以索尔斯克亚在拉什福德养伤期间有足够的选择。

曼联主帅还没有决定如何处理年轻的攻击手安东尼-埃兰加。这位19岁的球员在季前赛中给人留下了深刻的印象，他能够胜任前场三前锋的任何位置。

如果决定让他留在俱乐部而不是租借，他将是索尔斯克亚的另一个选择。