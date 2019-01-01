曼联官方宣布以1500万镑签下斯旺西边锋詹姆斯

21岁的威尔士国脚詹姆斯在斯旺西多次奉献精彩表现后转投老特拉福德。

曼联以1500万英镑(1900万美元)的价格签下了斯旺西前锋丹尼尔·詹姆斯。

据了解，这位21岁的球员已经与曼联签下了一份5年的合同，成为索尔斯克亚自2018年12月执教曼联以来的第一个新球员。

这位快节奏的边锋在2018-19赛季英冠中大放异彩，在所有比赛中出场38次，攻入5球，助攻10球。

詹姆斯在今年的足总杯上也发挥了巨大的作用，在对阵布伦特福德的比赛中打进了一个令人难忘的一条龙进球，之后在斯旺西在四分之一中以微弱的劣势输给曼城的比赛中发挥出色。

由于他出色的表现，他也被现执教威尔士国家队的曼联传奇吉格斯安排了国家队首秀，他在三月对阵斯洛伐克的比赛中打入国家队生涯首球。

曼联在周五下午通过官网发布了一份官方声明，确认了詹姆斯的加盟，声明中写道：“曼联很高兴地宣布，我们已经原则上同意了斯旺西和丹尼尔·詹姆斯的转会条件。丹尼尔已经在怡安培训中心成功完成了体检。更多细节将在下周国际转会窗口开启后公布。”

詹姆斯出生于约克郡贝弗利，曾在附近的赫尔城参加青训，2014年被斯旺西以7.2万英镑名义上的补偿费买下。

他在一月转会窗口期曾接近加盟利兹联，尽管接受了埃兰路内部电视频道的采访，但交易未能在截止期限前完成。

他将在7月1日首次与索尔斯克亚和曼联会合，届时球员们将在夏季前往澳大利亚和亚洲进行季前赛。