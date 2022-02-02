曼联官方商店下架格林伍德商品 耐克宣布中止与他合作

曼联俱乐部的线上商店已经下架了格林伍德的球衣，而耐克也宣布中止与这名球员的合作。

最近格林伍德遭到了指控，随后他被曼联俱乐部停训停赛，大曼彻斯特警方也证实有一名20多岁的男子因为被指控强奸和殴打他人被捕。

在这些指控出现后，曼联线上商店已下架格林伍德的球衣，现在球迷不能选择在球衣后面印上格林伍德的名字，而俱乐部官网球员名单中也不再有他的名字。

如果在曼联线上商店搜索“格林伍德”，结果会提示“没有任何匹配商品”。

耐克的一位发言人告诉路透社：“我们已经中止与格林伍德的合作，我们对这些令人震惊的指控深感担忧，会继续密切关注整件事的发展。”

曼联周日则发布公告称：“我们已收悉社交媒体上流传的照片和指控，在事实进一步确认之前，我们不会做任何进一步的评论。”

“曼联俱乐部不容忍任何形式的暴力，格林伍德不会回到训练中或参加比赛，直到进一步通知。”

大曼彻斯特警局发表的一份声明说："今天早些时候，大曼彻斯特警方了解到一名女性在网上发布的图片和视频，并报告了一起暴力事件。”

"我们启动了调查，经过调查，我们可以确认一名20多岁的男子因涉嫌强奸和攻击他人而被捕。他仍被拘留接受审问。调查正在进行中。"

随着调查的深入，大曼彻斯特警局补充道："警方已经获得进一步的额外时间，与一名20多岁的男子谈话，他因涉嫌强奸和袭击一名女性而被捕。”

"在我们了解到此事，该嫌疑人于周日（1月30日）下午被拘留了。”

"在地方法官授权延长至明天（2月2日星期三）后，他继续接受被审讯。”

"经过迄今为止的调查，他因涉嫌性侵和威胁杀人而被逮捕。调查正在进行中，受害者将继续得到专家的支持。”

"我们提醒人们避免任何可能损害受害者终身匿名权的评论或分享图像，或有可能损害正在进行的诉讼的现场调查。"