曼联官宣万比萨卡 足球历史上最贵边后卫之一

这位21岁的球员凭借一笔高额的转会费来到老特拉福德，但是曼联有充分的理由相信他将是球队复兴的关键。

曼联完成了今夏的第二笔签约，万-比萨卡以5000万英镑的身价转会到老特拉福德。

这笔费用使他成为足球史上最昂贵的后卫之一，但是，曼联已经认准了万-比萨卡，他将在很多方面都很好地诠释了索尔斯克亚对俱乐部未来的展望。

这位挪威人曾多次表示，希望自己的球队成为一支无畏、充满活力和斗志的进攻型球队，但随着2018-19赛季的进行，曼联的竞技水平有所下降，而疲劳感却日益增加。

因此，在即将到来的赛季开始时，不可避免的聚光灯将会更加明亮，索尔斯克亚不能容忍他的球队在防守端慢下来。赛季初，阿什利·杨明作为首发右后卫表示希望球队更加年轻，这一安排就发出一个可怕的信号。

在回顾杨在2018-19赛季的低迷表现时，有很多需要注意的地方，尤其是他刚刚结束了一个世界杯的夏天，并在各项赛斯中首发38场，是他在曼联的8个赛季中做多的一个赛季。这名边锋但在无法达到最好表现时应该得到原谅，但是一名33岁的球员在经历了12个月的劳累之后，依然还要被要求经常作为一名临时的右后卫上场的话，他应该得到更多的放松时间。

但这并不是说杨依然是2019- 2020赛季及以后的比赛中是一个可行的选择，这就是万-比萨卡的优势所在。随着马达米安注定迟早要结束他在老特拉福德平淡无奇的职业生涯，而达洛仍然留在队中，曼联显然需要寻找一个右后卫的长期人选，而水晶宫的这名年轻球员符合所有的条件。

万-比萨卡确实只踢过46场一线队比赛，而在过去10天他与英格兰U21国青队也遭受了一些非议——比赛最后时刻的乌龙球，将欧青赛揭幕战的胜利拱手让给了法国队，从而还迫使主教练经理布斯罗伊德在之后两场小组赛中弃用了他。

“当这种猜测满天跑的时候，你一定要转过头来，”在法国队的失误之后，布思罗伊德说。之后他又解释说万-比萨卡是一位安静的年轻人，很难真正了解他。

但当你考虑到在对阵罗马尼亚的比赛中，布斯罗伊德还把菲尔·福登放在了替补之上，尽管这名曼城中场球员是上赛季在英超联赛最出名的未被充分利用的年轻球员，因此万-比萨卡有理由认为这是简单的保护年轻球员的过度管理。

为曼联踢球之后，万-比萨卡将不得不习惯他的每一个失误都将被全世界的注视，而看看他在梦幻剧场如何应对类似的挫折将是一件有趣的事情。但是索尔斯克亚并不是那种会让年轻人失望的老板，自从他在塞尔赫斯特公园取得突破后，这位边后卫所展现的一切都表明曼联已经锁定了一个胜者。

这位出生于克罗伊顿的21岁球员对危险有着很高的预判，同时也有很强的抢断能力，他在后防线上的能力比其他任何球员都强，在2018-19赛季的英超联赛中，他的抢断次数(90次)仅次于莱斯特城的威尔弗雷德·恩迪迪=。

除此之外，他还有速度、智慧和良好的进攻本能，能够在对方半场制造威胁。上个赛季，万比萨卡以61次过人进入联盟前十名，而作为防守一方仅被对手过人10次，这表明他在进攻区域的作用比他的直接对手在他的防守区域更有效率。索尔斯克亚渴望让这种充满活力的边锋再次成为老特拉福德的特色，就像在弗格森爵士的带领时的那样。

在这位传奇的苏格兰人的带领下，红魔经常用他们的双翼威胁来拖垮对手，但自从弗格森退休后，这一特点在曼联衰落的过程中一直缺失。索尔斯克亚认为这场两翼的能哪里对他的进攻理念至关重要，这也为前俱乐部队长瓦伦西亚在红魔的效力生涯画上了句号，同时也促使他将杨的出场顺位推到更靠后的位置。

考虑到主教练需要引进联赛中最优秀的球员，万-比萨卡被选为头号目标也就不足为奇了。这名年轻人很早引起了曼联的注意——2018年3月水晶宫2-3负于红魔的这场比赛是他的第二场一线队比赛，但他赢得了那场比赛的最佳球员。自而从他上个赛季获得水晶宫队的年度最佳球员奖以来，他在无数场合给红魔留下了深刻的印象。

弗格森执教曼联的一个关键因素在与他们愿意在转会市场上投入巨资引进高质量的英超球员。加里·帕利斯特，罗伊·基恩，安迪·科尔，德怀特·约克，里奥·费迪南德和贝尔巴托夫都是从国内竞争对手那里买来的，他们都是俱乐部创纪录的签约球员，曼联愿意为任何已经证明他们适合英国足球的球员支付高价。

因此，他们准备打破边后卫的世界纪录也就不足为奇了。即使是在2014年卢克•肖从南安普顿来到这里的时候，他们当时支付的3000万英镑对一名青少年球员来说也是英国当时的新高纪录，但现在看来，这个数字对一名后卫来说已经是司空见惯的了。

万-比萨卡是一名潜力巨大的球员，拥有曼联想要的一切，虽然没有任何成功的保证，但我们很清楚为什么他们认为这名伦敦人正是适合老特拉福德的那种球员。