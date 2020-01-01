曼联天才梅杰布里能进入索尔斯克亚的计划吗？

曼联正在努力藏起他们的中场天才，因为他继续在低年龄级别比赛上留下深刻的印象。

曼联总是试图将他们最具天赋的年轻球员隐藏起来——不是为了营造一种神秘的氛围，而是为了保护球员不被过早期望成为顶级球员。

以梅森·格林伍德为例：在接受任何媒体采访之前，他就已经上演首秀了，而且即便如此，他还是在球队内部接受媒体采访。

俱乐部不想把他和C罗作比较，也不想把这位少年比作梅西。

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特别是在青训和青年队的水平上，他们保持低调。但尽管如此，他们还是发现很难把焦点从17岁中场汉尼巴尔·梅杰布里身上移开。

当这位长发天才16岁就以1000万英镑的转会费来到曼联时，他立刻引起了曼联球迷的兴趣。

在俱乐部青训营的几场令人印象深刻的表现之后，一些人要求他升入一线队。他有着与生俱来的天赋，在英格兰度过了一个稳定的第一个赛季，看起来法国人已经准备好了再次前进。

当他在2019年夏天从摩纳哥抵达曼彻斯特时，他几乎不懂英语——除了一些脏话。一年过去了，据说他的英语有了很大的提高，他已经很好地适应了英格兰西北部的生活。

他也实现了从U18到U23的无缝升级。主教练尼尔·伍德本赛季有一支非常年轻的队伍，在经历了几场季前赛和2020-21赛季英锦赛的首场比赛后，很明显，梅杰布里将会成为一名出色的球员。

他的技术、移动能力和阅读比赛的能力意味着，他已经很容易成为对手阻截或恶意犯规的目标。自从加盟以来，他已经增加了他的健身训练，但是如果他想设法摆脱即将到来的挑战，他将不得不再次增加训练。

在对哈德斯菲尔德的季前友谊赛中，他因为被盯上而感到沮丧，并因为报复而吃到黄牌。

在周三曼联U23以6比0大胜索尔福德的比赛中，裁判不得不提出警告，因为这位少年对被撞倒感到愤怒；这是对手对付他的威胁的唯一办法。

他的技术无可争议；在第18分钟，他在禁区内停球，然后用一脚紧贴横梁的射门让曼联U23领先。

但是当他进球的时候，不要被他在对阵哈德斯菲尔德时背上穿的9号球衣所欺骗。

他的创造力和视野有利于曼联的中场，他可以在更多的位置上发挥作用。他精准的传球让他助攻了两次，帮助曼联U23在半岛球场横扫索尔福德。

首先，他送出了一个完美的任意球传中，助攻马克·赫尔姆头球破门。然后，他妙传给安东尼·埃兰加，后者为曼联U23打进了第6个也是最后一个进球。

“尽管他是一名优秀的球员，但汉尼巴尔还有很长的路要走。他还有很多要学习的地方，还有很多要改进的地方。”伍德在战胜索尔福德后告诉记者：“他有很好的双脚，很好的视野，他很坚韧，但是他还有很多工作要做。”

“我不会得意忘形地说他将进入一线队。但是他愿意努力，愿意进步，他对比赛有很好的理解，他清楚需要在哪些方面做得更好。我们将继续与他合作。”

由于范德贝克已经从阿贾克斯加盟，而索尔斯克亚在中场有过多的选择，过早地将梅杰布里推入一线队将是草率和不必要的。

但如果他继续像周三晚上那样表现，他肯定很快就会接到他的第一次一线队征召。