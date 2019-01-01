曼联大胜给切尔西生力军一个血淋淋的教训

在兰帕德执教的第一场比赛中，蓝军因为他们的天真而受到了惩罚，尽管他们在很长一段时间内都踢得很好。

在1995-96赛季初，年轻的曼联刚刚输给阿斯顿维拉之后，阿兰·汉森曾说过一句臭名昭著的话：“依靠一群孩子，你什么也赢不了。”

他会对这些评言论感到后悔，因为“92班”的球员们——包括大卫·贝克汉姆、瑞恩·吉格斯、保罗·斯科尔斯和内维尔兄弟——继续赢得联赛冠军和足总杯冠军，从而统治英格兰足坛。

同样的问题无疑也会被问到兰帕德的年轻且才华横溢的切尔西队身上，他们在本赛季的第一轮就得到了严厉的教训。

蓝军在老特拉福德0-4大败，在这场比赛中他们踢得很好，但是由于糟糕的射门和幼稚的防守，从而以失利告终。

切尔西拥有更高的控球率，更多的射门数次数和控球，但与索尔斯克亚的球队相比，他们在两个禁区都缺乏冷静。

兰帕德的首发阵容是对他的年轻队伍信任，因为塔米-亚伯拉罕和梅森-芒特都是由这位切尔西前中场挑选的。

尽管曼联的球队比兰帕德的还要年轻，但对于过去二十年来经常忽视青训球员的切尔西来说，这是一种新的理念。

平均年龄25岁199天，这是切尔西历史上最年轻的首发阵容。

这种态度的改变是源于兰帕德的上任，他相信英格兰最好的足球学院能够给这个夏天被禁止签下球员的俱乐部带来成功。

周日的失利并不能阻碍兰帕德，但是他的年轻球员必须从这场0比4的惨败中吸取教训。

切尔西开局不错，亚伯拉罕不幸在上半场0比0的时候命中门柱。在比赛的大部分时间里，他都是媒体的焦点人物但是曼联以8000万英镑签下的马奎尔让人印象深刻，他在红魔的处子秀非常出色，他让前者经常受到身体上的考验。

芒特的活力是蓝军的武器，他在开场就出色的找到了空间。他的压迫是曼联早期传球困难的一个关键原因，但他还有很大的提升空间。

这位21岁的球员在进攻三区中必须要更加果断，做出更好的决定。和一些队友一样，在切尔西大部分时间占据主动里，他本可以变得更有高效。

曼联有他们自己的年轻球员领衔锋线，但是拉什福德、马夏尔和佩雷拉在顶级赛事方面有更多经验。

切尔西不幸两次击中门框，但他们也必须承认他们的射门不够冷静。

兰帕德更担心的是防守。祖玛的失误在上半场送给拉什福德一粒点球。总而言之，这位法国人在被租借到斯托克城和埃弗顿两个赛季后，看起来并不适应。

也许后防线是切尔西缺乏经验的一个领域，在这个夏天他们失去了路易斯和卡希尔后，后防线实力可能会因此有所下滑。祖玛的搭档克里斯滕森也需要拿出有说服力的表现。

曼联的反击在下半场造成了极大威胁，在马夏尔关键的第二粒进球后，切尔西崩溃了。拉什福德和丹尼尔·詹姆斯又进了两个球，蓝军被曼联的进攻节奏撕裂。

不过，也不全是厄运和悲观。

切尔西来到了这个国家最大的球场，证明了他们可以比对手更好地转移球。在很长一段时间里，看起来结果会很不一样，比分对红魔来说有点谄媚。

兰帕德在战术上并没有犯太多错误——即使看到普利西奇作为替补让人感到意外——但是索尔斯克亚下半场将防线更深地回撤和长传也是比赛结果的关键。

经验丰富的球员，如阿兹皮利奎塔、巴克利和佩德罗，都和他们的年轻队友一样，犯了幼稚的错误。第二粒进球是阿兹皮利奎塔的失误，而佩德罗的传球有时有显得有些随意。

英超联赛有时是一个残酷的地方，现在切尔西的年轻球员需要展示他们的精神力量来应对这种失望，而他们的才华是毋庸置疑的。

就像曼联的“92班”一样，切尔西的“2019班”将必须证明怀疑者是错的。有些人会说年轻的切尔西什么都赢不了，但是兰帕德会给他们机会来证明他们可以。