曼联大巴黎虎视眈眈 热刺欲抢先机购塞塞尼翁

由于塞塞尼翁的合约明年夏天到期，已经从英超降级的富勒姆希望今夏抛售这位天才边锋，热刺目前领衔一众豪门买家暗中竞逐。

据《太阳报》消息，热刺在富勒姆边锋塞塞尼翁的转会竞逐战中处于杆位。

由于塞塞尼翁的合约明年夏天到期，已经从英超降级的富勒姆希望今夏抛售这位天才边锋，以换取一笔不菲的转会资金。

包括热刺、曼联以及巴黎圣日耳曼在内的一众欧洲豪门都早已对这位18岁边锋释出兴趣，其中重视年轻球员使用的热刺成为最大热门。热刺主帅波切蒂诺过去5年来提拔不少本土后起之秀，包括哈里-凯恩、阿里、戴尔以及特里皮尔都在波帅麾下快速成长并逐步成为英格兰国家队的中流砥柱，这让目前身披英格兰U21战袍的塞塞尼翁起心动念。

过去两个转会窗都没有引援的热刺目前转会资金充沛，他们愿意在塞塞尼翁身上砸下5千万镑，而且其稳定健康的薪资结构也可以满足塞塞尼翁的薪水需求。

不过前不久，同样喜欢重用年轻球员的多特蒙德据传希望能在明年冬天与合同届时还剩半年的塞塞尼翁草签预备合同，这样富勒姆最终仅能得到区区50万镑的青训补偿金。

为了避免损失，富勒姆极有可能会考虑热刺的报价。鉴于下赛季热刺的边锋配置计划未明，波切蒂诺无法保证塞塞尼翁一定能获得主力位置，热刺或加入回租条款让塞塞尼翁下赛季继续在克拉文农场球场继续历练。