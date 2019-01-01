曼联夏窗大规划：博格巴桑切斯要说再见了

索尔斯克亚希望在未来几周开始老特拉福德阵容重建。Goal带大家一览曼联夏窗转会规划。

“我认为你不能指望引进六名球员。我知道不可能一次买到六名球员。”在4月份被问及曼联夏季转会计划时，索尔斯克亚这么说道。

几天之后，他的球队4-0惨败埃弗顿，这个赛季没办法赢回来了。在主场以2-0输给已经降级的卡迪夫城，简直雪上加霜。

他们在12场比赛里仅仅取得了两场胜利，但是有两场平局和八场失利，导致他们无缘欧冠，只能排在欧联区。因此，在今年夏天的转会市场，曼联的筹码全都没了。

更衣室的分裂不断增加，一些球员正寻求转会，索尔斯克亚也对一些球员不再信任。曼联进入休赛期，球队需要完全重置，并且还有无数变数，将影响他们转会和交易的最终结果。

索尔斯克亚仍然希望他能够在变动不大的情况下，改变老特拉福德现在的风气。但签约的数量完全取决于今年夏天有多少球员离开梦剧场。

防守



索尔斯克亚和曼联不会轻易放弃大卫·德赫亚，尽管西班牙门将在老特拉福德的合同仅剩下最后12个月，但他们将继续试图说服他延长合约，而不是回归到他的祖国。由于皇家马德里已经在门将位置上有了多种选择，他们不太可能像2015年那样再为德赫亚孤注一掷。

另一个赛季的欧联比赛对于曼联来说并不是最令人满意的筹码。如果门将认为他的未来属于其他球队，那么曼联最终可能会把西莱森这样的人视为潜在替代者。但就目前而言，曼联的优先选择是让德赫亚能多待一段时间。

后防线上还有别的变化。安东尼奥·瓦伦西亚效力曼联十年后，在本赛季对阵卡迪夫的最后一场比赛后向大家告别。而马特奥·达米安今年夏天可能会寻求重返意大利。他在2018-19赛季仅有7场比赛，并且上场排位进一步下滑。

红魔队在右后卫位置有多个选择来取代阿什利·扬的首发。巴黎圣日耳曼的托马斯·默尼耶最近与曼联联系了起来，他的未来尚不明确。然而，水晶宫的万-比萨卡很可能会成为首选，因为这位21岁的年轻人更符合索尔斯克亚对年轻球员的追逐。这名右后卫之前曾声称他已经嫁给水晶宫，但曼联似乎有信心将他加入红魔阵营。

在张洪后卫位置，曼联与阿贾克斯的德里赫特有着密切联系。但随着巴萨在追逐中的领先优势和曼城的浓厚兴趣下，红魔只能成为这名19岁球员的第三考虑对象了。在这种情况下，将德里赫特带到老特拉福德可能需要颇费口舌。近年来被曼联密切关注的那不勒斯后卫库利巴利可能才是最好的选项——尽管他将花费一大笔钱（超过一亿欧元），并且目前球员本人并不想在今夏离开自己的球队。

引进：万-比萨卡，库利巴利

离队：瓦伦西亚，达米安



中场

今年夏天的大问题——和大多数夏天一样——似乎都是围绕着博格巴的未来。据说法国人迫切希望转会皇家马德里。但除非他首先迈出第一步，并确保能够以高于三年前8950万英镑的转会费将其出售，否则曼联不会卖掉他。这真的可以考验皇马的决心，而皇马也有可能为他提供加薪，他目前的周薪约为290,000英镑。

如果曼联出手博格巴，将增加里昂中场球员恩东贝莱转会的机会，后者在夏天早些时候已经成为满脸首选的中场目标。德克兰·赖斯是另一个与红魔联系紧密的球员。在最近被问及曼联和热刺对他的兴趣时，西汉姆联队主帅佩莱格里尼表示拒绝出售英格兰国脚。

由于埃雷拉已经挥手告别，转会巴黎圣日耳曼。所以除了以上两个选项外，纽卡的朗斯塔夫也是一个扩充曼联中场的不错对象。

引进：赖斯，恩东贝莱

离队：埃雷拉，博格巴

进攻

能越早将桑切斯从工资账单中移除，对曼联来说就越好。他们可能不得不让智利人免费转会，以便推进所有的工作。

在合同还剩下不到六周的时间里，胡安·马塔的未来还未确定。今年早些时候曼联为他提供了新的短期合同，但球员没有作出回应。目前看来，这位前切尔西球员可能会离开，下一步也许会重返西甲联赛。 卢卡库也可能会考虑老特拉福德以外的选项，但是曼联不会在第一时间将其出手。

尽管贝尔在皇马的职业生涯很有可能马上就要结束，而他与曼联近年来绯闻不断，但曼联并没有将这位29岁的球员列入夏窗的优先选择。曼联有无数其他目标可以填补侧翼位置，斯旺西的丹尼尔·詹姆斯可能是一个选择，而多特的桑乔也在曼联的考虑之中。

比起愿意留在德甲的桑乔，里尔的尼古拉斯·佩佩可能是一个更现实的选择。桑乔可能要在多特至少再待上一个赛季，而现在正好也是多特争冠的最佳时期。里尔主帅加尔蒂耶已经在上周末确认了佩佩即将离队的消息。尽管他之前曾被阿森纳关注，但枪手不太可能满足要价。切尔西可能也会因为转会禁令无法参与竞争。而且即便转会禁令无效，蓝军也得优先考虑进攻线上的其他位置。

葡萄牙媒体称，与若奥·菲利克斯的谈判正在进行。除了拉什福德和马夏尔以外，这位19岁的本菲卡球星将给索尔斯克亚带来另一个年轻选择。马夏尔本来在今年夏天被考虑出售，但在现阶段，曼联不会优先考虑让其离开。

引进：菲利克斯，詹姆斯，佩佩

离队：马塔，桑切斯