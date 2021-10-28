曼联坚持信任索尔斯克亚而拒绝孔蒂 这将是一场闹剧

这位意大利教练已经证明了自己是一个胜利者，并且有兴趣接手老特拉福德，但是据报道，俱乐部老板并不愿意给他这份工作

曼联在上周末主场0-5惨败利物浦后，已经成为无数表情包和恶搞视频的主题。

尽管如此，关于他们在老特拉福德的悲喜剧表演，最好笑的不是大卫-斯奎尔斯现在几乎每周都在讽刺这个曾经伟大的体育俱乐部的逐渐消亡（尽管节目效果通常很好）。

相反，最好笑的是，有消息称，俱乐部不愿解雇索尔斯克亚并用孔蒂取代他，是因为董事会某些成员认为，聘用这位意大利人将违反俱乐部的“文化重置”，即埃德-伍德沃德在格雷泽家族的支持下，自2018年穆里尼奥离队以来，一直监督的工作。

这个想法似乎是“曼联的方式”在某种程度上比孔蒂的方式要好。

尽管如此，自从弗格森爵士在2013年夏天退休之后，曼联还没有获得过联赛冠军；孔蒂则赢了三座联赛冠军，其中一座是在英格兰。

此外，对于目前在老特拉福德发号施令的人来说，“曼联的方式”到底意味着什么？索尔斯克亚坐在教练席上，吉格斯坐在贵宾席上，罗纳尔多出现在锋线上？

在过去的三年里，“曼联的方式”到底为俱乐部做了什么？

考虑到穆里尼奥留下的氛围，怀旧可能感觉就像是呼吸到了新鲜空气，但一家曾经有远见的俱乐部现在看起来像是陷入了过去的泥潭。毕竟，他们不会向致敬剧目颁发冠军奖杯，尤其是那些像索尔斯克亚的“99年精神”这样老套的剧目。

曼联的主场比赛已经成为近几个月来全城最热门的比赛，然而观众们却只是将之视为一场闹剧，上周末卢克-肖和马奎尔相撞的情景突显了这一点。

请记住，自索尔斯克亚上任以来，球队已在14名新球员身上花费了超过4.6亿英镑，然而，曼联离结束联赛冠军荒还很远。

尽管如此，在老特拉福德的董事会会议室里，仍然有一种似乎普遍持有的双重信念，那就是索尔斯克亚可能仍然是这个职位的合适人选，仅仅因为他得到了弗格森的支持，而孔蒂仅仅是穆里尼奥二世。

就曼联的未来前景而言，这是一个过于简单且具有破坏性的想法。

索尔斯克亚的战术失误是有据可查的，因为这些失误长期以来都是显而易见的。

即使是他最坚定的支持者——他在英国媒体上的许多前队友都不愿意承认他的失败——现在也承认，如果他想保住自己的工作，他需要激励曼联迅速改善状态。

然而，他们反对在这个关键时刻更换教练的一个主要论点是，索尔斯克亚的明显替代者孔蒂“不适合曼联”，正如加里-内维尔上周在天空体育上所说的那样。

据说孔蒂最终只会制造和穆里尼奥一样多的问题。然而，这种比较是完全荒谬的。

是的，穆里尼奥在离开前不久就与曼联董事会在转会策略上发生了冲突，而孔蒂也曾在球员招募问题上与老板发生过争执。

然而，关于他一而再再而三地让一支俱乐部变得破烂不堪的说法完全是一个迷思。相反，孔蒂在监督了卓越的重建工作之后，一直为他的继任者留下了坚实的基础。

他继承的尤文图斯在意甲联赛中连续获得第七名的成绩，他上任后带领球队连续三次获得冠军。他在英格兰的第一年结束时赢得了一个英超冠军，而在他入主之前，切尔西在上个赛季只排名第十。

在国际米兰的第二个赛季，他结束了自己在尤文图斯开创的斑马军团空前成功的时代，终结了老东家的九连冠，带领国米自2010年以来首次赢得意甲冠军，在他到来之前，国米是一支缺乏方向和纪律的俱乐部，而他为俱乐部提供了两者 。

这就是孔蒂所做的；也是他一直做的事。

这些过渡总是无缝的吗？不，从来不是。因为他经常进入那些拥有问题球员的俱乐部，而他不愿意忍受傻瓜。

皮尔洛在他的自传中写道，孔蒂的更衣室不适合胆小的人：“他的话语会攻击你……正如我们意大利人所说，他每根头发都是魔鬼。如果头发是假的，魔鬼就是真的！”

尽管如此，孔蒂从未隐瞒他需要很多球员的事实。他曾这样告诉《米兰体育报》：“我是一把锤子，我承认。”他不接受任何低于100%的、对于他的工作承诺和投入。

2011年成为尤文图斯主帅后，在季前训练的第一天，他把球队召集到体育馆做自我介绍，并告诉他们：“是时候停止当垃圾了。”

“球队过去几个赛季的表现伤害了每个人，所以，我们必须做点什么来重新找回自己，找回尤文。改变方向不是一种礼貌的要求，而是一个命令，一个道德义务。”

“你们只需要走一步就行，这相对简单，那就是跟着我走。”

大多数人都跟着他走。

前尤文图斯前锋费尔南多-略伦特此前告诉《米兰体育报》：“孔蒂有一种疯狂的心态，他能进入你的头脑。”

当然，球员们愿意按照孔蒂所说的去做的部分原因在于，他从不要求别人做到任何他不愿意让自己做的事情。

他不仅对他的球员强加了严格的饮食计划，他自己也遵循着这些饮食方案，他自己在球场外也像他要求的那样努力工作。

他的方法一丝不苟，他的研究详尽无遗。国际米兰边后卫达米安上赛季说道：“他全身心投入到了比赛中。”。

这正是为什么他的士兵们愿意为他而“死”。或者，至少，在本应该休息的时候去参加训练。

当然，也有人认为他的咄咄逼人的做法并不令人满意。在切尔西，他与迭戈-科斯塔和大卫-路易斯发生了冲突。

一些球员——和一些俱乐部主管——显然觉得孔蒂的强度太大了。我们在这里谈论的这个男人，他甚至会向他的球员提供性技巧。

孔蒂之前在接受《队报》采访时解释道：“要把性生活控制在短时间内，少用力，使用女上男下的体位，最好是和他们的妻子在一起，因为这样你就不必在这方面表现出色了！”

当然，即使是孔蒂的幽默感也不能让一些人满意，但他对自己所扮演的角色非常认真。

2019年5月他接任国际米兰后不久，俱乐部将座右铭改为“不适合所有人”——他们说的也可能是他们的新教练。

一些球迷甚至不希望他出现在那里，因为他球员时代效力于尤文图斯，后来又成为了尤文的教练，但他用他灌输给球员的激情赢得了国米球迷的支持；这种不惜一切代价赢得胜利的心态是他在都灵磨练出来的。

许多支持者一直珍视他们“疯狂的国际米兰”的历史，这种自我毁灭的倾向，当俱乐部停止在赛前播放队歌时，一些球迷也把罪名怪罪到孔蒂头上。

这根本不是孔蒂提出的要求，但他对国米历史的这一部分并不在意。他在那里不是为了利用过去赢得人气竞赛；他在那里是为了为俱乐部创造一个更加光明的未来。

他在国米的第一次新闻发布会上说道：“疯狂的事情足够多了，这将是一支稳定而强大的国际米兰。”

如果他被要求接管曼联，他也会做出同样的承诺，因为他对自己和他的工作方法极有信心。

他为什么不呢？他在恢复俱乐部昔日辉煌方面有着良好的记录。他甚至带领意大利队杀入了2016年欧洲杯的四分之一决赛，要知道那可是历史上实力最弱的意大利队之一。

当然，曼联迫切需要一个纪律严明的人，一个有能力的主教练，因为他在英超开创了一个战术成熟的新时代。

国米后卫巴斯托尼说道：“他教人踢足球，他是教练中的梅西。”

再说一遍，也许内维尔是对的。也许孔蒂不适合曼联，这个男人是一个专业人士和完美主义者。

他不会满足于目前曼联表现不佳的水平。他会要求改变。他不会默默地接受命令；他会质疑决定。他肯定会公开质问曼联，为什么当球队需要一名防守型中场时，俱乐部却签下一名无法逼抢的36岁前锋。

在他在国际米兰的一次与转会有关的失败中，他说他希望看到一位董事站出来解释为什么俱乐部在休赛期犯了这么多错误。

这样的事情在曼联是令人憎恶的。在一家比索尔斯克亚更缺乏专业知识的俱乐部，像孔蒂这样的角色是董事们无法控制的。

曼联是如此幸运，世界最好的五位教练之一在他们需要一位精英战术家的时候愿意为他们提供俱乐部非常需要的东西，而他们却在犹豫是否给他一份工作？

这太可笑了。但话说回来，忽视孔蒂只是近年来在老特拉福德做出的一系列滑稽决定中的最新一个。