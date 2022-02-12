曼联在朗尼克手下是否取得了任何进步？

伯恩利主场风雨交加之际，你会愿意付钱聆听坐在板凳上浑身湿透的朗尼克的想法。

他戴着阿迪达斯的棒球帽，穿着俱乐部的运动服，看着他的曼联队在英超联赛中丢掉更多的分数，他的身影湿漉漉的，显得非常沮丧。

如果他对自己11月接手球队的决定有所后悔，是可以原谅的。

这位德国教练已经承认他的球队到目前为止还没有取得他所希望的进展，如果他们不尽快开窍，那么他们将面临一场真正争四恶斗。

然而，他最大的挑战是让这支球队在90分钟内有稳定的表现，并能坚持到比赛结束。

与索尔斯克亚执教的最后几周相比，球队的比赛当然没有那么混乱，主要是因为在防守方面，他们表现更强大。

事实上，在兰尼克执教的11场比赛中，他们在各项赛事中只丢了9球，这与他的前任在最后10场比赛中的25个丢球相比，是一个巨大的进步。

"我认为要获得对比赛的控制，我们必须主动出击，不管是我们自己持球还是对方持球，"朗尼克在他的第一次新闻发布会上说道。

"这是为了帮助球队一起踢球，这是为了团结，但也是为了团队精神。"

朗尼克谈到的控制水平在几场比赛中都有体现，但从来没有办法完整的在90分钟里呈现，这也是困扰曼联的问题之一，经常让他们失去分数。

看看他们在伯恩利的开局就知道了，球队统治了场面，但最终还是被1-1逼平。

还有一个问题是进球的枯竭。

自从朗尼克上任以来，曼联只有两次在比赛中打进超过一球。

同时，在过去的三场比赛中，他们70次射门只取得了3个进球，其中只有17次射正。

许多人认为，将他的前锋无法抓住机会归咎于朗尼克是不公平的。

但反驳的理由是，在这个阶段，他应该让曼联在面对劣势对手时既能占据优势，又能进球。

请记住，自他上任以来，曼联已经踢过四支保级球队。

兰尼克未能充分利用纸面上理想的比赛，以建立一些势头。

现在，更艰难的对手在等待着红魔，曼联将在未来几周面对曼城和利物浦。

朗尼克希望创造的团队精神也受到了质疑。

在朗尼克掌舵的短时间内，他的两名球员已经在社交媒体上公开反驳他的言论。

朗尼克和索尔斯克亚在新闻发布会上的举止非常不同。

前者并不害怕在某些问题上说出自己的想法，这导致了他与队中一些球员的艰难对话。

当朗尼克声称马夏尔拒绝参加比赛导致球员不高兴时，俱乐部的消息来源将这场争吵描述为"误解"，但这位临时主帅并没有退缩。他继续公开坚持他对事件的说法。

杰西-林加德的情况也是如此。

朗尼克表示在冬窗无法转会后，林加德需要休息几天来理清思绪，球员随后在社交媒体上表示自己头脑很清醒。

朗尼克显然是一个有一说一的人，而且显然对他的球员和媒体直言不讳没什么意见。

然而，这种类型的管理是否造成了更多的问题而不是解决问题？

朗尼克现在当然需要尽可能多的球员站在他这边，因为有消息说，球队的一些成员对他的训练课并不信服。

其他人甚至怀疑他是否有能力完成这项工作。

据了解，随着寻找正式主帅的步伐加快，曼联更衣室内对波切蒂诺的支持越来越多。

然而，谁在夏天接替他，是朗尼克现在最不需担心的问题。

他手中是一支已经跌出前四名的球队，一名明星前锋正在遭受他十多年来最长的进球荒，以及一群对自己的能力如此缺乏信心的球员，当他们丢了一个球时，他们就再也无法回到比赛中。

"这仍然是一项正在进行当中的工作，仍然有改进的空间，"朗尼克上个月说道。

"我努力工作，改善球队，变得更好。正如我所说，我们已经向前迈出了几步，但没有像我希望的那样快。"

不过，时间并不在他这边。

随着一场欧冠16强比赛和五场英超焦点战的到来，未来一个月可能会决定曼联的赛季。

朗尼克需要开始解决问题，而且要快。