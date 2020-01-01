曼联在一月转会市场上面临没有新签约的前景

尽管曼联计划引进厄林·布鲁特·哈兰德和布鲁诺·费尔南德斯，老特拉福德俱乐部还是有可能空手而归。

曼联在一月的转会窗口中面临着没有新签约的前景，尽管之前他们计划增加中场和前锋。

经理索尔斯克亚希望在一月份加强他的阵容，执行副主席艾德·伍德沃德希望能在月初从萨尔茨堡红牛签下厄尔林·布劳特·哈兰德。

相反，这名19岁的挪威前锋决定加盟多特蒙德，因为曼联官方表示他们不想把过多的球员未来的控制权交给经纪人米诺·莱奥拉。

他在多特蒙德的两场比赛中打进的5球恰恰说明了曼联错过了什么，而当马库斯·拉什福德被诊断为背部应力性骨折时，情况变得更糟，这一伤病可能会让他缺席两个月甚至更长时间。

在保罗·博格巴决定进行脚踝手术后，索尔斯克亚也想要增加一名中场球员，但是随着斯科特·麦克托米内——曼联在2019- 2020赛季最出色的球员之一——因为韧带受伤而被迫长期休战，情况变得更加糟糕。

为了把费尔南德斯带到老特拉福德，俱乐部在两周前开始了与竞技队的谈判，但是谈判一直断断续续，因为双方在转会费上有2000万英镑(2600万美元)的分歧，交易的结构也是一个症结。

尽管超级经纪人豪尔赫·门德斯(Jorge Mendes)试图促成交易，但最大的障碍是共同拥有者乔尔·格雷泽对要价的反对。但是，尽管曼联的一些人想要完成交易，而里斯本竞技也不得不平衡他们的收支，达成妥协的可能性很小。

来自支持者的压力越来越大，在足总杯战胜特兰米尔的比赛中，球迷们继续用歌曲对伍德沃德和格雷泽家族进行猛烈的抨击。自从阿列克斯·弗格森爵士离开后，球迷们对缺少顶级联赛的成功感到失望，而未能增加一名球员可能是一个转折点，周六晚上的英超联赛对阵狼队的比赛中，他们计划罢工。

俱乐部已经和伊斯兰·斯里马尼和奥迪安·伊加洛的租借联系在了一起，但是现在很少有幕后行动，尽管离1月31日转会窗口结束只有几天的时间了。如果曼联确实想要加强他们对斯里马尼的兴趣，他们可能已经太迟了，不可能及时和莱斯特城商谈接触目前在摩纳哥的租借。

除非球队在赛季结束前经历了戏剧性的状态下滑，否则他们会希望索尔斯克亚继续担任主教练，这意味着任何转会都可能推迟到夏天，而詹姆斯·麦迪森和贾顿·桑乔将是转会委员会的首选。