曼联哀兵出战 德赫亚博格巴无缘双红会

这两位红魔球星将不能在周日的英超比赛中出场，这对老特拉福德来说是一个巨大的打击。

索尔斯克亚证实，保罗·博格巴和大卫·德赫亚将因伤缺席周日曼联对利物浦的比赛。

德赫亚周二在西班牙与瑞典的2020年欧洲杯预选赛中因外展肌问题一瘸一拐地离开。与此同时，博格巴因为脚踝受伤错过了五场比赛。法国国脚错过了最近的国家队比赛，前往迪拜进行恢复训练。

然而，与利物浦的比赛对于这两名球员来说来得太快了，而曼联希望从赛季初的困难中恢复过来。

“大卫需要扫描一下。”索尔斯克亚告诉天空体育：“我想他会缺席的。不管怎么说，从昨晚的表现来判断，这确实很像（受伤），所以这只是其中之一件事情。

代替德赫亚的是塞尔吉奥·罗梅罗，这将是他本赛季首次在英超联赛中亮相，此前他曾参加过联赛杯和欧罗巴联赛。

与此同时，博格巴在9月30日对阵阿森纳的比赛中脚踝受伤，但这次复出可能太早了，他错过了曼联下一场对阵纽卡斯尔的比赛，以及法国队在国际比赛日的两场比赛。

“保罗受伤了，他回来了，他非常努力。他回来后踢了几场比赛，也许是在克服疼痛的情况下踢的。”索尔斯克亚说：“他在与阿森纳的比赛后接受了扫描，可能需要几周的休息，所以希望他不会休息太长，但他不会参加这场比赛，不。”

这两名球员的受伤对索尔斯克亚的球队来说是一个打击，他们在英超联赛中排名第12，落后领头羊利物浦15分，后者目前已经赢得了全部8场联赛。

曼联也许可以让安东尼·马夏尔，卢克·肖和阿隆·万-比萨卡上场，他们都在努力从伤病中恢复。

索尔斯克亚说：“我不能百分之百地告诉你，当某些事情发生的时候，谁会完全康复。但希望阿隆和安东尼能坚持训练到这周，并且可以参加比赛。如果是半场比赛或者30分钟，我不知道，但让我们看看他们恢复在哪里。”