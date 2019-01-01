曼联启程前往巴萨 桑切斯马蒂奇出现在大名单

这两名球员都出现在了22人前往西班牙的客场之旅大名单中，希望保持他们在本赛季的奖杯梦。

曼联的马蒂奇和桑切斯可能会在本周伤愈复出，他们都出现在了索尔斯克亚的客场前往巴塞罗那的远征军的名单中。

这两人都入选了前往诺坎普的22人阵容，红魔的目标是在第一回合0-1落后的情况下翻盘，并在8年来首次进入半决赛。

达米安也在一段时间的边线生涯后被招至这份名单内，而卢克·肖也将前往西班牙，尽管他在上周三的比赛中吃到一张黄牌而将被禁赛。

然而，埃雷拉因为腿筋仍然有问题，没有出现在名单之中。

如果能够上场的话，马蒂奇的回归将会给曼联带来巨大的帮助，塞尔维亚国脚很有可能会出现在中场，因为索尔斯克亚正在策划他赛季在欧洲战场的第二次重大翻盘。

上个月，挪威人带队以3比1战胜巴黎圣日耳曼队，逆转了在老特拉福德0-2落后的劣势，带领球队进入四分之一决赛，，拉斯福德在最后时刻的点球帮助球队晋级八强。

索尔斯克亚曾在诺坎普有过非常风光的时刻，1999年他在那里帮助曼联在欧冠决赛伤停补时阶段绝杀拜仁慕尼黑。

桑切斯本赛季一直在与上场时间作斗争，但如果身体健康的话，他也有可能在对阵老东家的比赛中出场，因为红魔最近几周的状态一直不稳定，正在从跌跌撞撞的表现中努力恢复。

自从索尔斯克亚正式担任老特拉福德的主教练以来，曼联在他们的四场比赛中只赢了两场，周六对西汉姆的比赛中，博格巴的两记点球帮助曼联锁定了三分。

曼联出征巴塞罗那完整大名单：德赫亚、罗梅罗、李·格兰特、达洛、达米安、杨、琼斯、林德洛夫、罗霍、斯莫林、卢克·肖、弗雷德、马蒂奇、迈克托米奈、佩雷拉、博格巴、林加德、马塔、马夏尔、桑切斯、卢卡库、拉什福德。