曼联向马塔提供新合同 同时确认埃雷拉离队

西班牙人于2014年从切尔西加盟曼联，在球队困难的五年里，他是曼联表现最稳定的球员之一。

曼联向胡安·马塔提供了一份新合同，同时确认安德·埃雷拉和安东尼奥·瓦伦西亚是那些离开俱乐部中的一线队球员。

2014年1月从切尔西转会而来的马塔之前一直被认为有可能免费转会到国外联赛。

但是这位前瓦伦西亚和切尔西中场已经得到了曼联的新合同，这意味着他可能会延长在老特拉福德的效力时间。

之前都曾在一线队踢过球的詹姆斯·威尔逊和里根·普尔将在2018-19赛季租借出去的基础上离开曼联。

而埃雷拉和瓦伦西亚在合同到期后，曼联正式与他们告别。

同样离开的还有DJ·布冯格、泰勒尔·沃伦、马蒂·威尔洛克、卡勒姆·韦兰、詹姆斯·汤普森、托马斯·桑、扎克·迪恩利、马修·奥罗桑德、卡勒姆·格里宾、米伦·巴尔斯和约书亚·博惠。

除了给马塔留下的机会，阿莱克斯·弗伊提切克、保罗·伍尔斯顿和卢卡·埃尔科拉尼也得到了新的合同。曼联还选择了延长艾登·巴洛的合同。

曼联在周五宣布已经和斯旺西城就威尔士边锋丹尼尔·詹姆斯的转会达成协议，这将是索尔斯克亚重塑阵容的开始。

在结束了他们令人沮丧的赛季之后，索尔斯克亚希望用一名年轻的英格兰核心来重建他的球队。在连续的失利之后，他们在前四名的争夺中一败涂地。

在欧冠四分之一决赛中输给巴塞罗那对这位挪威人来说是一个特别令人大开眼界的夜晚，凸显了在老特拉福德进行必要的重建的深度。

索尔斯克亚带领球队在穆里尼奥下课开始了辉煌的复兴之旅，他带领球队从积分榜的中部重新进入前四。

但是他们的状态在春天再次崩溃了，与此同时，俱乐部宣布临时教练已经被任命为全职教练。