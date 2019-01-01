曼联后卫万比萨卡因伤退出英格兰国家队

这位前水晶宫球员第一次进入了国家队大名单，但是现在他将回到俱乐部接受治疗。

曼联后卫亚伦·万-比萨卡因背部受伤退出英格兰国家队。

这位21岁的球员第一次入选了对阵保加利亚和科索沃的2020年欧洲杯预选赛的大名单。

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但在抵达圣乔治公园进行训练后，他被诊断出背部有问题，并被允许回到了俱乐部。

三狮军团主帅索斯盖特的阵容中已经有两名右后卫，分别是利物浦的特伦特·亚历山大-阿诺德和马德里竞技的基兰·特里皮尔。

自夏天以5000万英镑(6300万美元）的身价从水晶宫转会到曼联以来，万比萨卡已经为曼联首发了四场比赛。

他来到老特拉福德的转会完成了这名克罗伊登出生的后卫的快速成长，他只是在19个月前才在水晶宫一线队完成了他的处子秀。

上赛季，他在水晶宫的各项赛事中出场39次。

这位后卫也代表英格兰U21国家队出场过三次，包括在6月的欧洲U21锦标赛上，尽管那场对法国的比赛以万比萨卡在伤停补时阶段的乌龙球以1-2落败而告终。

他的退出意味着索斯盖特的阵容中只有三名没有在国家队上场过的球员了——阿斯顿维拉的泰隆·明斯、莱斯特的詹姆斯·麦迪森和切尔西的梅森·芒特。

麦迪森和芒特在去年10月对阵克罗地亚和西班牙的国联比赛中获得了他们的第一次国家队征召，但他们都还没有在国家队里有过上场机会。

然而，在本赛季有了令人印象深刻的开局之后，他们仍然在争夺周六在温布利球场的处子秀。

在阿斯顿维拉出色的表现后，明斯也得到了征召。

这名26岁的球员在五月的附加赛中帮助米德兰兹郡的俱乐部重返英超。这个夏天，他把从伯恩茅斯租借到这里的经历改变为永久转会，并在维拉本赛季迄今为止的各项赛事中首发了的全部五场比赛。

三狮军团在3月份令人信服地战胜黑山和捷克之后，目前以两场比赛6分的成绩位列A组第一。