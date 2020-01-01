曼联名宿：贝尔被严重低估 其皇马生涯比大罗、齐达内成功

这名威尔士国脚在西班牙踢球期间受到了很多批评，但他的同胞认为其是皇马历史上最好的球员之一。

加雷斯·贝尔是过去20年里最被低估的球员，罗比·萨维奇表示，这位威尔士前锋在皇马的进球数比齐达内、罗纳尔多和路易斯·菲戈都要多。

2013年夏天，皇马以打破世界转会费记录的方式将这位30岁的球员从白鹿巷带到了伯纳乌。

贝尔的银河战舰生涯有着一个美好的开始，他开启了自己收集冠军奖杯的旅程。不过，在此期间，他逐渐因为状态和健康问题招致批评，成为了西班牙首都最不被欢迎的人之一。

其他球队

萨维奇认为这是不公平的，贝尔为皇马打进了100多个进球。除此之外，贝尔还作为绝对主力获得了四次欧洲冠军联赛冠军，一次西甲冠军和三次世俱杯冠军。

考虑到这一记录，曼联、威尔士传奇萨维奇认为他的同胞理应得到更多的尊重。

当被问及过去20年最被低估的球员时，萨维奇在推特问答中表示:“我认为是效力于皇马的加雷斯·贝尔。”

“他在所有自己代表皇马参加的比赛中打进105球，获得了13座奖杯，并在冠军联赛决赛中打进3球，其中还包括对阵利物浦时那计精彩的头球。他在点球大战中也进了一球。”

“与伟大的齐达内相比，法国人也只在皇马斩获了49粒进球，6座奖杯，对阵勒沃库森的进球，是他在欧冠决赛中唯一的进球，当然，那是一粒世界级进球。”

“路易斯·菲戈，56球，7座奖杯，然后才轮到伟大的大罗，104球，3座奖杯。”

“加雷斯·贝尔比这三个人为皇马进的球都要多，也获得了更多的奖杯。”

“所以，对我来说，加雷斯·贝尔是过去20年所有俱乐部中被最被球迷低估的球员。”

贝尔与皇马的合同将在2022年夏天到期，他在伯纳乌的未来很不确定，此前他曾接近加盟中超劲旅江苏苏宁，但最终因俱乐部主席弗洛伦蒂诺拒绝放人而作罢。

目前各项足球赛事都因新冠疫情的影响而陷入了停摆状态，这为下个转会窗口带来了更多的不确定性。此前有报道称这位前热刺球星仍然吸引着英超俱乐部，热刺和曼联一直都是他的追求者。