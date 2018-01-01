曼联名宿批评林加德场外事件选择时机不对

罗伊·基恩和加里·内维尔在与利物浦的比赛前都对红魔前锋进行了批评。

曼联传奇人物罗伊·基恩和加里·内维尔批评了杰西·林加德在红魔与利物浦的比赛前一周推出个人品牌服装系列的决定。

上周日，就在曼联将要在安菲尔德进行一场盛大比赛的前一周，英格兰国脚林加德推出了自己的时尚品牌Jlingz全新“做你自己”系列。

在曼彻斯特市中心的一场活动中，林加德的一些队友，包括拉什福德、卢卡库、博格巴和卢克·肖在内都出席了这个位于曼市中心举行的新品发布会。

前曼联后卫内维尔说，他不反对球员对足球以外的事情感兴趣，但是考虑到周日对阵克洛普的比赛的激烈程度，他对球员选择发布会的时间提出了质疑。

“我喜欢杰西·林加德，他推出一个服装系列对我来说没有问题。但是在本赛季最重要的比赛——客场挑战利物浦之前？不应该选择在本周。而是在对阵富勒姆的那一周。”内维尔说道。

“我不是在攻击他或者他的性格，因为球员们应该做其他的事情。我只是看到了，然后想，‘别那么做——这周不行’。集中精力在利物浦的比赛上，不要分心。”

毫不意外的，内维尔的前曼联队友基恩对林加德的服装系列发表了更为直率的看法，直接质疑他是否应该在还在踢球的时候参加这些活动。

基恩说：“如果这是一个很好很强大的更衣室，那是不能容忍的，这也是我担心曼联更衣室的原因。”

“在一个好的更衣室里，这是不能容忍的。对于一个还在学习的年轻球员来说，他可能是世界上最优秀的球员，但他却做出了所有这些莫名其妙的事。

“人们说你应该在足球之外还有其他事情——但我认为你不应该。

“足球应该是你的首要任务。专注于比赛。不要躲在你的名车后面，不要躲在你的纹身后面，也不要躲在你的经纪人后面。专注于比赛本身。当你退休的时候，你可以做所有那些事情。”