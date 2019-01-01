曼联名宿埃尔文：5000万镑买边后卫将成为常态

一个曾经在老特拉福德担任同样位置的人相信一个令人兴奋的年轻人可以不负众望。

阿隆·万-比萨卡被要求忽略曼联为他的潜力所支付的费用，丹尼斯·埃尔文声称“5000万英镑的边后卫将成为一种常态”。

在万-比萨卡被引诱到老特拉福德之前，他只在水晶宫一线队待了一个完整的赛季。

他的身价意味着增加的压力已经集中在他年轻的肩膀上，但是埃尔文相信这位有天赋的右后卫会处理好这个问题，并把人们的注意力从他的要价上转移开。

这名前曼联后卫在《旗帜晚报》上说:“他速度很快，他是一名现代的边后卫，在过去的15个月里，我在水晶宫看到他在防守位置上的表现非常非常好。现在他的压力更大了，但希望他能处理好。我们需要一些有速度和年轻的球员。他和丹·詹姆斯似乎相当谦逊。我注意到他们在训练中和训练前后都很安静。这没什么不对的，他们会保持低调，努力工作，因为他们现在有很大的机会为世界上最大的俱乐部之一效力，他们已经爱上了这一点。你必须忽略费用。我认为5000万英镑买一名后卫将成为常态。”



万-比萨卡坚持他不会让他头上的价格成为一个问题，这名年轻球员决定让他的足球来说话。

他说:“我来到这里的时候就预料到了(压力)。这是一个大俱乐部。如果没有水晶宫，我不会在这里，所以人们的注意力永远在那里。我只需要踢我的比赛，把它挡在外面。我想把我的发展提升到一个新的水平，这是我认为我可以做到的团队。比赛的风格，他们的工作方式，强度——这些都将使我成为一名球员。我总是想要被推动去发挥我的潜力。”