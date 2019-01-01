曼联名宿埃尔文：5000万镑买边后卫将成为常态
评论()
Getty Images
阿隆·万-比萨卡被要求忽略曼联为他的潜力所支付的费用，丹尼斯·埃尔文声称“5000万英镑的边后卫将成为一种常态”。
在万-比萨卡被引诱到老特拉福德之前，他只在水晶宫一线队待了一个完整的赛季。
他的身价意味着增加的压力已经集中在他年轻的肩膀上，但是埃尔文相信这位有天赋的右后卫会处理好这个问题，并把人们的注意力从他的要价上转移开。
这名前曼联后卫在《旗帜晚报》上说:“他速度很快，他是一名现代的边后卫，在过去的15个月里，我在水晶宫看到他在防守位置上的表现非常非常好。现在他的压力更大了，但希望他能处理好。我们需要一些有速度和年轻的球员。他和丹·詹姆斯似乎相当谦逊。我注意到他们在训练中和训练前后都很安静。这没什么不对的，他们会保持低调，努力工作，因为他们现在有很大的机会为世界上最大的俱乐部之一效力，他们已经爱上了这一点。你必须忽略费用。我认为5000万英镑买一名后卫将成为常态。”
他说:“我来到这里的时候就预料到了(压力)。这是一个大俱乐部。如果没有水晶宫，我不会在这里，所以人们的注意力永远在那里。我只需要踢我的比赛，把它挡在外面。我想把我的发展提升到一个新的水平，这是我认为我可以做到的团队。比赛的风格，他们的工作方式，强度——这些都将使我成为一名球员。我总是想要被推动去发挥我的潜力。”