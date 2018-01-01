曼联名宿：博格巴必不能凌驾于曼联

曼联名宿舒梅切尔表示穆里尼奥下课不代表博格巴赢了，他认为俱乐部必须好好处理这件事，不能让球员凌驾于球队。

曼联名宿舒梅切尔表示博格巴并没有因为穆里尼奥下课而“战胜”了曼联，他认为索尔斯克亚可以帮助法国中场开发出自己的全部潜力。

索尔斯克亚第一场比赛就取得了开门红，他带领红魔在客场5-1横扫卡迪夫城，前几轮遭到穆里尼奥弃用的博格巴本场比赛首发出战，并且送出两个助攻，表现非常出色。

舒梅切尔表示曼联必须不能让球员觉得自己可以凌驾于球队，他说道：“穆里尼奥把自己放在了聚光灯下，但不是以一种好的方式。”

“有很多新闻都在说穆里尼奥和球员之间开战了，但俱乐部必须得处理好更衣室这种事情才行，我想看到博格巴好好当曼联球员。”

“博格巴经常用社交媒体，他把自己投射成一个曼联非常重要的球员。我们在尤文图斯和法国国家队见识过博格巴的实力，但在曼联他还没有拿出这样的表现，而最重要的是不管一个球员能为球队赚多少钱，也不管转会费多高，他都不可以凌驾于球队或主帅。”

“现在媒体都说得好像博格巴赢得了和穆里尼奥之间的战争，我觉得这不好，这种事情不能发生在曼联。现在俱乐部必须好好处理这件事，这非常重要，博格巴或其他球员都不可以凌驾于球队。”

在谈到前队友索尔斯克亚时，舒梅切尔说道：“索尔斯克亚性格完全不同，他带领球队走向不同的方向。”

“他理解俱乐部的传统和历史，并非常尊重这一点，他在曼联当预备队教练也取得了不少成功，这很重要，因为他手下的球员里有博格巴和林加德，这些都是他曾经带过的球员，也是媒体盛传和穆里尼奥有分歧的球员。”

“我认为这很关键，索尔斯克亚现在的任务是稳住局面，让博格巴这样的球员发挥出自己的潜力。”