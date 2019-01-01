曼联双星伤情不容乐观 足总杯出战蓝军成疑

曼联前锋马夏尔和林加德的伤情不容乐观，他们将在下周一晚间的足总杯第五轮中客场挑战切尔西，如果这两位核心球员无法出战，曼联这个赛季可能再次面临四大皆空的结局。

在欧冠八分之一决赛首回合中0比2不敌巴黎圣日耳曼后，曼联在这个赛季似乎仅剩下足总杯一项锦标可以争夺了，但是在对阵巴黎圣日耳曼的比赛中，前锋线连伤马夏尔和林加德两名大将，红魔在这个赛季可能再次颗粒无收。

据《每日电讯报》消息，马夏尔和林加德可能无法出战下周一晚上曼联对切尔西的足总杯比赛。

目前，曼联方面还在焦急地等待着球队医疗团队的检查结果，林加德是腿筋受伤，而马夏尔则是腹股沟伤情。

在对阵巴黎圣日耳曼比赛的上半场尾声阶段，林加德无法坚持比赛，被桑切斯替换下场；中场休息时间，马夏尔经过评估后也无法再次出场比赛，下半场开始时马塔替补登场。

马夏尔似乎是旧伤复发，本赛季初他曾因为这个伤势无法连续出场。索尔斯克亚甚至担心，他的伤会影响到下周日对利物浦的联赛。

索尔斯克亚就任曼联临时主帅以来，坚持打造433阵型，前场六人组中已经固定了首发球员马夏尔、林加德、拉什福德、博格巴、马蒂奇和埃雷拉，这些球员成为索氏红魔的基础，一旦缺少任何一名球员，球队的战术计划就会受到很大影响。

在此前比赛中，索尔斯克亚曾经轮休中场球员，效果非常不理想，在上一场对阵富勒姆的联赛中，他轮休了前锋线，然而对阵巴黎圣日耳曼的比赛中，却连折两名前锋。