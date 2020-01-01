曼联半程领跑 女足英超迎来史上最激烈赛季

随着圣诞假期的临近，红魔是令人惊讶的领头羊，尽管后面还有很多波折。

六年来，女子英超（WSL）还从未有过如此激烈的冠军争夺。

阿森纳、切尔西和曼城在过去的5个赛季里都占据着WSL的前三名，但随着圣诞假期的临近，这三家俱乐部都没有领跑。

这是曼联在顶级联赛的第二个赛季，也是她们历史上的第三个赛季，她们才是领头羊。

其他球队

在周日曼城2-1击败阿森纳之后，榜首的争夺变得更加清晰了。

对于枪手来说，争冠形势令人担忧。本赛季，她们对阵竞争对手时只拿到了9分中的1分。

“我们似乎无法克服这些心理障碍，无法在这种情况下变得更聪明。”主教练乔·蒙特穆罗周日在他的球队在第94分钟被绝杀后说：“这是一个问题，我们需要解决它。”

自从2019年10月以来，枪手还没有打败过她们的劲敌，在本赛季的欧洲大陆杯和足总杯中分别输给了切尔西和曼城。

切尔西和曼城都表现出色，她们自2019年1月和2018年5月以来，在WSL除了输给对方和阿森纳之外，从未输给过其他球队。然而，枪手却很少平局。

曼联也开始建立同样的冠军稳定性。她们今年只输给了曼城和切尔西，而上赛季他们输给了布里斯托尔和西汉姆。

在她的球队从0比2落后到逼平曼城后，主教练凯西·斯托尼说，她对这个结果“可能比她的球队击败阿森纳时更感到自豪”，“因为(球队的)精神状态的转变”带来了反扑。

虽然随着赛季近一半的结束，情况有所好转，但可能要到3月或4月，情况才会真正开始改变，这就是顶级球队的竞争力。

到那时，切尔西和曼城都有可能继续在欧冠竞争，这将给曼联和阿森纳带来优势。

阿森纳后卫利亚·威廉姆森今年早些时候说:“(在欧冠和WSL之间取得平衡)对任何人来说都很难，特别是在女足比赛中，我们没有私人飞机。这确实造成了损失。”

切尔西和曼城还没有被这些要求所困扰。这两队在上周踢了她们新赛季欧冠的第一场比赛，分别在本菲卡和哥德堡取得胜利，并且在本周末都取得了胜利。

毕竟，这两家俱乐部的阵容不仅能应付这两项赛事，还能应付两个国内杯赛。

到目前为止，我们已经看到了这两个竞争者的正面交锋，以及WSL将近一半的赛程，而斯托尼的曼联占据了榜首。

从现在到联赛最后一天，将会发生很多事情来改变这种状况，其中一个不太可能像2014年那个令人难忘的下午那样戏剧性，那个下午上演了WSL迄今为止最令人难以置信的冠军争夺。

利物浦在比赛开始时排名第三，但在比赛结束时，她们举起了冠军奖杯。在领先的切尔西输球和第二名的伯明翰战平之后，净胜球的优势为利物浦赢得了最后胜利。

我们不太可能再看到这样的收官日了，但是这个赛季的冠军之争比任何时候都要有趣。