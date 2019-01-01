曼联十年最佳阵容：鲁尼范佩西领衔锋线

随着2020年的临近，够力足球已经决定选出过去十年来老特拉福德上最好的球员。

门卫：德赫亚

五次入选PFA英超年度最佳球队，四次曼联马特·巴斯比爵士年度最佳球员获得者以及一次入选世界杯最佳阵容的大卫·德赫亚在老特拉福德效力期间已经与世界上最德高望重的守门员并肩。

在全盛时期，他已经获得了英国国内的一系列荣誉，包括2013年的英超联赛冠军。

德赫亚最近签了一份新合同，承诺他将长期留在俱乐部，如果曼联想要回到他们的位置，他的所有经验都是必要的。

右边卫：瓦伦西亚

在克里斯蒂亚诺·罗纳尔多离开后，曼联从维冈竞技签下了一名右中场球员，随后瓦伦西亚改踢了右后卫位置，并取代了拉斐尔成为这支球队的右后卫。

去年夏天，他回到厄瓜多尔。此前，他在曼联几乎赢得了一切，包括两个英超冠军，一次足总杯冠军和一次欧联杯冠军。

此外，他还两次被评为曼联球员年度最佳球员，并一度获得马特·巴斯比爵士年度最佳球员奖。

瓦伦西亚在2009-10赛季入选了英超最佳阵容，并在2017年入选了欧联杯最佳阵容。

中卫：里奥·费迪南德

他最好的时光可能已经过去十年了，但是费迪南德入选这支球队是因为从那以后曼联还没有一位像他这样有水准和稳定的中后卫。

虽然埃文斯也有过辉煌的日子，但无论是琼斯还是斯莫林都没有费迪南德那样的冷静和领袖气质。

在过去十年中，他获得了6次冠军中的两次。2011年，他在欧洲冠军联赛决赛中被击败。他还在2013年入选英超最佳阵容，并于2016年入选英国足球名人堂。

中卫：维迪奇

俱乐部队长，五次英超冠军和一次欧冠冠军，有一种说法是维迪奇是曼联历史上最好的后卫之一。

2011年和2013年联赛冠军成员，而2013年也是弗格森爵士执教的最后一个赛季。

维迪奇在2006年来到俱乐部，并与费迪南德建立了牢固的伙伴关系，帮助曼联获得了一个又一个奖杯。可以说，俱乐部在2014年夏天失去费迪南德和维迪奇，以及埃弗拉之后就再也没有恢复过来。

他在曼联职业生涯的后半段受到伤病的困扰，但他在状态良好时的出色表现对斯莫林和琼斯这样的球员来说意味着无法获得首发位置。

作为2009年和2011年英超联赛赛季最佳球员的获得者，维迪奇还在2009年和2011年两次入选国际足联世界最佳阵容，并四次入选PFA年度最佳阵容。

左后卫：埃弗拉

埃弗拉在俱乐部期间获得了五次英超冠军，他也是2008年欧洲冠军联赛的冠军成员。2011年和2013年联赛冠军，以及2011年的联赛杯冠军。

埃弗拉还三次入选英超最佳阵容。

在没有得到他的同意的情况下，他与尤文的合同延长了一年。他在都灵的时光或许表明，在2015年与巴塞罗那的欧冠决赛中，埃弗拉仍然对曼联有所贡献。

替补球员卢克·肖已经在俱乐部呆了五年多了，但他还没有达到埃弗拉的水平。

中场：卡里克

卡里克在2017年退役，他在曼联期间完成了一场罕见的横扫所有国内和欧洲荣誉的职业生涯。

在他的五次英超冠军(其中两次是在这十年中赢得的)之外，他还在2016年赢得了足总杯，以及两次联赛杯冠军。除了2008年获得的欧冠冠军，他还在2017年加入了穆里尼奥领导下的欧联杯冠军。

他是2013年俱乐部球员的年度最佳球员，那也是他们最后一次获得联赛冠军，并在同一赛季入选PFA年度最佳阵容。

在卡里克的整个职业生涯中，英格兰队都没有充分利用他，他总共只出场了34次，尽管他是曼联10多年来在中场的中流砥柱，总共踢了464场比赛。

他现在正试图把他的经验作为索尔斯克亚智囊团的一部分传授给现在这支年轻的球队。

中场：安德·埃雷拉

埃雷拉是曼联在后弗格森爵士时期转会上的首选，尽管如此，去年夏天他还是被允许免费转会到巴黎圣日耳曼。如此出色的球员的出走凸显了俱乐部高层的失误。

埃雷拉刚满30岁，他本可以给曼联贡献更多，特别是他们在中场的选择太少了。

这位前毕巴俱乐部球员是在路易斯·范加尔的麾下签约的，随后也给何塞·穆里尼奥留下了深刻的印象。他在曼联期间获得了足总杯，联赛杯和欧联杯的冠军，并凭借他的顽强赢得了老特拉福德球迷的喜爱。

他在2017年获得马特·巴斯比爵士年度最佳球员奖，同年入选欧联杯赛季最佳阵容。

中场：马塔

自2014年冬天以创纪录的价格签下他以来，马塔一直是曼联最稳定的球员之一。自从弗格森爵士离开曼联以来，他是为数不多的在老特拉福德有上佳表现的球员之一。

马塔可能会被诅咒了才在球队历史低谷时期为曼联效力，但他对俱乐部的整体影响是积极的。

在他效力期间，他已经赢得了足总杯，联赛杯和欧联杯的冠军，并且在最近与曼联签订了一份新合同后，他仍然是索尔斯克亚阵容中的一员。

前锋：纳尼

纳尼经常与他的朋友兼同胞克里斯蒂亚诺·罗纳尔多相比，他在老特拉福德从来没有达到过同样的高度，但他在巅峰时期是一个非常有用的球员。

他是曼联2011年夺冠的关键人物，在那个赛季中，他打进了9个球，还助攻了19个球。这名葡萄牙边锋在那个赛季的欧冠联赛中也占据了重要的位置，虽然最后曼联在决赛中被巴塞罗那击败。

那个赛季结束时，他获得了曼联年度最佳球员的称号，但不幸的是没能赢得其他重要奖项。

前锋：范佩西

与其他球员相比，范佩西在老特拉福德的时间可能很短，但他的影响力是爆炸性的。

阿列克斯•弗格森爵士(Sir Alex Ferguson)向阿森纳(Arsenal)支付了2400万英镑购买了一名29岁伤病记录不良的前锋，但他已经看得已经足够得多并知道他会提升球队。

他在与阿斯顿维拉的比赛中上演帽子戏法，在比赛还剩四场的情况下锁定了联赛冠军，而当晚的凌空抽射为他赢得了赛季最佳进球。后来，他还获得了马特·巴斯比爵士年度最佳球员奖。

尽管在转会费内巴切之前，他在莫耶斯和范加尔的带领下表现不佳，但范佩西的进球纪录仍然值得关注，他在仅仅105场比赛中打进58球。

前锋：鲁尼

鲁尼凭借253粒进球成为了曼联历史上的头号射手，在老特拉福德13年的曼联生涯中见证了这一切，然后在2017年转会家乡球队埃弗顿。

从欧冠到五次英超冠军，鲁尼是弗格森爵士治下曼联获得成功的重要组成部分。这十年来，他在2010年被选为PFA球员的年度球员，并两次入选PFA年度球队。

他还在2010年被选为英超联赛赛季最佳球员，并在2011年入选国际足联世界杯最佳阵容。与此同时，他在2011年对阵曼城的头球绝杀将成为俱乐部历史上最伟大的进球之一。

尽管他在俱乐部的能力在最后的日子里有所减弱，但他仍然能够进球，并在穆里尼奥的带领下获得了2017年欧联杯的冠军。

其他重要选择：

在过去的十年里，曼联在老特拉福德的表现不如前20年出色，最具争议性的决定是进攻线上，拉什福德和埃尔南德斯几乎要把纳尼赶出最佳11人。

自2016年首次以不知名的少年身份亮相以来，拉什福德的表现一直很好，在他的曼联职业生涯中，他已经赢得了很多头衔，包括足总杯、联赛杯和欧联杯。

与此同时，小豌豆仍然是一个被低估的曼联球员，他在157场比赛中打进59球，并两次赢得英超联赛冠军。

再往后，费莱尼应该得到认可。这名比利时国脚可能已经成为过去10年曼联所有变坏变糟的象征，但更多时候他是那个在红魔最需要的时候打进关键进球的人。