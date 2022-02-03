曼联前锋格林伍德因涉嫌强奸、袭击和威胁杀人被捕 现在已保释外出

曼联前锋格林伍德因涉嫌强奸、殴打和威胁杀人被捕后，已被保释出来。

在格林伍德遭到指控后，曼联俱乐部已将其停训停赛，直到进一步通知。

大曼彻斯特警察局在周三上午证实，格林伍德已被释放，同时其调查仍在继续。

大曼彻斯特警察局的声明写道：“一名20岁的男子于2022年1月30日星期日因涉嫌强奸和袭击一名女性而被捕，他已被保释，等待进一步调查。”

曼联在上周末证实，格林伍德在可预见的未来不会参与俱乐部的工作。

俱乐部在周日的一份声明中说道："格林伍德将不会回到训练或比赛中，直到进一步通知。”

在早些时候的一份声明中，老特拉福德方面明确表示，他们知道社交媒体上出现的关于这位20岁球员的"图像和指控"。

曼联的一位发言人说，俱乐部"不容忍任何形式的暴力"。

大曼彻斯特警察局上周发布的一份声明证实，一名20多岁的男子因涉嫌强奸和袭击被逮捕。

声明写道："今天早些时候，大曼彻斯特警方获悉一名女性在网上发布的图片和视频，并报告了暴力事件。"

"我们展开了调查，经过询问，我们可以确认一名20多岁的男子因涉嫌强奸和袭击被逮捕。他仍被拘留接受审问，调查正在进行中。"

大曼彻斯特警察局随后获得了额外的时间来盘问格林伍德，他在接受有关指控的询问时被羁押，这一羁押时间的延长于周三结束。

大曼彻斯特警察局在周日的声明中总结道："我们提醒人们避免任何可能损害受害者终身匿名权的评论或分享图像，或冒着损害正在进行的现场调查的风险。"